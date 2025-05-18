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الرياضة

كوزمين: هدفي الجديد التأهل مع «الأبيض» إلى «مونديال 2026»

كوزمين: هدفي الجديد التأهل مع «الأبيض» إلى «مونديال 2026»
18 مايو 2025 19:08

 
أبوظبي (الاتحاد)

أبدى الروماني أولاريو كوزمين، المدير الفني لفريق الشارقة، سعادته بتتويج «الملك» بلقب «دوري أبطال آسيا 2» لكرة القدم، عقب الفوز على ليون سيتي السنغافوري 2-1، في المباراة النهائية، مؤكداً أن اللاعبين قدموا كل ما لديهم في الملعب.
وقال: «فرحتي غامرة بهذا الإنجاز الكبير والرائع، وحققت أحد أحلامي بحصد ببطولة قارية كبيرة، والفريق يستحق ذلك، لأننا عملنا جيداً خلال الفترة الماضية، والهدف الجديد الذي انتظره، هو التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026 مع منتخب الإمارات. 

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وأضاف «أخبرت اللاعبين بأننا قادمون من التتويج ببطولات عديدة في السابق، ولكن دوري أبطال آسيا بطولة مختلفة، والفوز بلقبها يجعلكم أساطير في تاريخ النادي والقارة الصفراء، خصوصاً أنها أول نسخة، والجميع لم يقصر خلال المباراة النهائية، ويستحقون اللقب والفرحة الغامرة». 

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