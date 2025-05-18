ابن ثعلوب: الشارقة يستحق التتويج الآسيوي



أبوظبي (الاتحاد)



هنأ محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس مجلس إدارة شركة العين للاستثمار، نادي الشارقة عقب تتويجه بلقب «دوري أبطال آسيا 2»، بتفوقه على ليون سيتي السنغافوري 2-1، في المباراة النهائية التي أقيمت بملعب بيشان، مؤكداً أن فوز «الملك» يعد إنجازاً جديداً لكرة القدم الإماراتية.

وقال «باسم أسرة نادي العين والأسرة الرياضية، أتقدم بالتهنئة القلبية إلى أسرة نادي الشارقة الذي حقق إنجازاً تاريخياً، من خلال فوزه في النهائي، بعد أن قدم عروضاً متميزة طوال مشوار البطولة، وجاء تتويجه باللقب الآسيوي مستحقاً، ويمثل الإنجاز ترجمة للجهود الإدارية والفنية، ونتيجة العمل المتواصل الذي قاد الفريق الذهبي إلى النجاح القاري، وها هو يكتب التاريخ بأول لقب آسيوي في تاريخ النادي العريق، وأول تتويج لفريق إماراتي في النسخة الجديدة من البطولة القارية».