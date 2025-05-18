الإثنين 19 مايو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

فيرستابن بطل «جائزة إيميليا»

فيرستابن بطل «جائزة إيميليا»
18 مايو 2025 19:41

 
إيمولا (أ ف ب)

أخبار ذات صلة
علياء المزروعي تُطلع رائدات الأعمال الإيطاليات على المناخ الاستثماري التنافسي في الإمارات
انطلاق النسخة الثالثة من حوارات «إنفستوبيا أوروبا» في ميلانو


أحرز الهولندي ماكس فيرستابن، بطل العالم في الأعوام الأربعة الماضية، المركز الأول في جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى، وذلك في السباق الرقم 400 لفريقه ريد بول في الجولة السابعة من بطولة العالم لـ «الفورمولا-1».
وتفوق فيرستابن الذي أنهى السباق بوقت 1:31:33.199 ساعة على سائقي ماكلارين البريطاني لاندو نوريس والأسترالي أوسكار بياستري، متصدر ترتيب السائقين الذي خسر أفضلية انطلاقه من المركز الأول لصالح الهولندي، بفارق 6.109 ثانية و12.956 ثانية توالياً.
وحلّ البريطاني لويس هاميلتون، بطل العالم 7 مرات، رابعاً في أول سباق له مع فيراري على أرضه وأمام جماهيره، علماً بـأنه تأخر بفارق 14.356 ثانية عن سائق ريد بول.
وتمكن «ماد ماكس» من تجاوز بياستري فور الانطلاقة بعد أمتاز عدة، محكما قبضته على اللفات الـ63 من عمر السباق الذي حمل الرقم 400 لفريقه ريد بول منذ أن أبصر النور في الفئة الأولى.
وهو الفوز الرابع تواليا لفيرستابن في إيمولا منذ إدراج السباق في روزنامة البطولة عام 2020، علماً بأن المركز الأول في النسخة الافتتاحية كان من نصيب هاميلتون الذي كان حينها يدافع عن ألوان فريقه السابق مرسيدس، والثاني له هذا العام بعد فوزه في سباق اليابان في 6 أبريل، والـ65 في مسيرته الاحترافية.
وحافظ بياستري على صدارة السائقين رافعاً رصيده إلى 146 نقطة، بفارق 13 نقطة عن زميله نوريس، فيما يحتل فيرستابن المركز الثالث برصيد 124 نقطة.
كما عزز ماكلارين رصيده في المركز الأول للصانعين مع 279 نقطة، أمام كل من مرسيدس (147) وريد بول (131) وفيراري (114).
ووصل سائق وليامس التايلاندي ألكسندر ألبون خامساً، بعدما كان احتل المركز ذاته في ميامي، فيما كان المركز السادس من نصيب سائق فيراري الآخر شارل لوكلير من موناكو، بعد أداء جيد للحظيرة الإيطالية أمام جماهيرها، معوضة بذلك خيبة التجارب التأهيلية، حيث انطلق سائق الإمارة وزميله هاميلتون من المركزين الحادي عشر والثاني عشر توالياً.
وحلّ سائق مرسيدس البريطاني جورج راسل سابعاً، متقدماً على كل من الإسباني كارلوس ساينس (وليامس) والفرنسي اسحاق حجار (رايسينج بولز) والياباني يوكي تسونودا (ريد بول).

الفورمولا-1
بطولة العالم للفورمولا-1
إيطاليا
ماكس فرستابن
آخر الأخبار
أحمد بن محمد: بتوجيهات محمد بن راشد نُسرّع الجهود لبناء منظومة إعلامية مستقبلية تعكس تطلعات دبي للريادة العالمية
علوم الدار
أحمد بن محمد: بتوجيهات محمد بن راشد نُسرّع الجهود لبناء منظومة إعلامية مستقبلية تعكس تطلعات دبي للريادة العالمية
اليوم 13:43
خورفكان يتوّج بكأس «البارالمبية» لرفعات القوة
الرياضة
خورفكان يتوّج بكأس «البارالمبية» لرفعات القوة
اليوم 13:42
مهرجان سباق دلما التاريخي.. فعاليات تراثية ورياضية في الأسبوع الأول
الرياضة
مهرجان سباق دلما التاريخي.. فعاليات تراثية ورياضية في الأسبوع الأول
اليوم 13:39
تتويج الإمارات بدرع مسابقة دوري تحت 16 سنة «ب»
الرياضة
تتويج الإمارات بدرع مسابقة دوري تحت 16 سنة «ب»
اليوم 13:30
فريق العين بطلاً لكأس الإمارات تحت 14 سنة
الرياضة
فريق العين بطلاً لكأس الإمارات تحت 14 سنة
اليوم 13:19
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©