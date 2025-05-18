تشيلسي.. «ثلاثية السيدات»

لندن (د ب أ)



تُوج تشيلسي بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم للسيدات هذا الموسم، وذلك للمرة السادسة في تاريخه، عقب فوزه 3 - صفر على مانشستر يونايتد، في المباراة النهائية للمسابقة، التي أقيمت على ملعب (ويمبلي) العريق في العاصمة البريطانية لندن.

وافتتحت الفرنسية ساندي بالتيمور التسجيل لتشيلسي في الدقيقة 44 من ركلة جزاء، وأضافت الأميركية كاتارينا ماكاريو الهدف الثاني في الدقيقة 84، وعادت ساندي بالتيمور لهز الشباك من جديد، محرزة الهدف الثالث لتشيلسي، وهدفها الشخصي الثاني في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الثاني.

بتلك النتيجة، توج تشيلسي بالثلاثية المحلية خلال الموسم الحالي، الذي شهد تتويجه أيضاً بلقبي الدوري الإنجليزي وكاس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.