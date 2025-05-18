نوتنجهام يتشبث بأمل «أبطال أوروبا» بـ «ثنائية» أمام وستهام



لندن (د ب أ)

تشبث نوتنجهام فورست بآماله في التواجد ضمن المراكز الخمسة الأولى في جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، المؤهلة لمسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

واستعاد نوتنجهام نغمة الانتصارات التي غابت عنه في المراحل الثلاث الماضية بالبطولة، عقب فوزه الثمين 2-1 على مضيفه وستهام يونايتد،، في المرحلة الـ37 (قبل الأخيرة) للمسابقة.

وافتتح مورجان جيبس وايت التسجيل لنوتنجهام في الدقيقة 11، وأضاف الصربي نيكولا ميلنكوفيتش الهدف الثاني في الدقيقة 61، فيما أحرز جارود بوين هدف وستهام الوحيد في الدقيقة 86.

بتلك النتيجة، ارتفع رصيد نوتنجهام، الذي حقق فوزه الثاني في مبارياته السبع الأخيرة بالبطولة، إلى 65 نقطة في المركز السابع، بفارق نقطة خلف مانشستر سيتي، صاحب المركز السادس، الذي يلاقي ضيفه بورنموث في المرحلة ذاتها، الثلاثاء.

كما يبتعد نوتنجهام بفارق نقطة وحيدة خلف نيوكاسل، صاحب المركز الثالث الذي يواجه مضيفه أرسنال، في المرحلة نفسها، وكذلك بفارق نقطة أيضاً خلف تشيلسي وأستون فيلا، اللذين يحتلان المركزين الرابع والخامس على الترتيب، مع تبقي مباراة وحيدة فقط لكل منهما هذا الموسم، مثلما هو حال فريق المدرب البرتغالي نونو سانتو. في المقابل، توقف رصيد وستهام يونايتد عند 40 نقطة في المركز الخامس عشر بترتيب البطولة.