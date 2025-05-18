الإثنين 19 مايو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

نوتنجهام يتشبث بأمل «أبطال أوروبا» بـ «ثنائية» أمام وستهام

نوتنجهام يتشبث بأمل «أبطال أوروبا» بـ «ثنائية» أمام وستهام
18 مايو 2025 20:09

 
لندن (د ب أ)

أخبار ذات صلة
فاردي يسجل «الهدف 200» في «مباراة الوداع»
أرسنال يطيح نيوكاسل ويحسم «الوصافة» في «البريميرليج»

تشبث نوتنجهام فورست بآماله في التواجد ضمن المراكز الخمسة الأولى في جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، المؤهلة لمسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.
واستعاد نوتنجهام نغمة الانتصارات التي غابت عنه في المراحل الثلاث الماضية بالبطولة، عقب فوزه الثمين 2-1 على مضيفه وستهام يونايتد،، في المرحلة الـ37 (قبل الأخيرة) للمسابقة.
وافتتح مورجان جيبس وايت التسجيل لنوتنجهام في الدقيقة 11، وأضاف الصربي نيكولا ميلنكوفيتش الهدف الثاني في الدقيقة 61، فيما أحرز جارود بوين هدف وستهام الوحيد في الدقيقة 86.
بتلك النتيجة، ارتفع رصيد نوتنجهام، الذي حقق فوزه الثاني في مبارياته السبع الأخيرة بالبطولة، إلى 65 نقطة في المركز السابع، بفارق نقطة خلف مانشستر سيتي، صاحب المركز السادس، الذي يلاقي ضيفه بورنموث في المرحلة ذاتها، الثلاثاء.
كما يبتعد نوتنجهام بفارق نقطة وحيدة خلف نيوكاسل، صاحب المركز الثالث الذي يواجه مضيفه أرسنال، في المرحلة نفسها، وكذلك بفارق نقطة أيضاً خلف تشيلسي وأستون فيلا، اللذين يحتلان المركزين الرابع والخامس على الترتيب، مع تبقي مباراة وحيدة فقط لكل منهما هذا الموسم، مثلما هو حال فريق المدرب البرتغالي نونو سانتو. في المقابل، توقف رصيد وستهام يونايتد عند 40 نقطة في المركز الخامس عشر بترتيب البطولة.

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
نوتنجهام
وستهام
أرسنال
مانشستر سيتي
تشيلسي
آخر الأخبار
أحمد بن محمد: بتوجيهات محمد بن راشد نُسرّع الجهود لبناء منظومة إعلامية مستقبلية تعكس تطلعات دبي للريادة العالمية
علوم الدار
أحمد بن محمد: بتوجيهات محمد بن راشد نُسرّع الجهود لبناء منظومة إعلامية مستقبلية تعكس تطلعات دبي للريادة العالمية
اليوم 13:43
خورفكان يتوّج بكأس «البارالمبية» لرفعات القوة
الرياضة
خورفكان يتوّج بكأس «البارالمبية» لرفعات القوة
اليوم 13:42
مهرجان سباق دلما التاريخي.. فعاليات تراثية ورياضية في الأسبوع الأول
الرياضة
مهرجان سباق دلما التاريخي.. فعاليات تراثية ورياضية في الأسبوع الأول
اليوم 13:39
تتويج الإمارات بدرع مسابقة دوري تحت 16 سنة «ب»
الرياضة
تتويج الإمارات بدرع مسابقة دوري تحت 16 سنة «ب»
اليوم 13:30
فريق العين بطلاً لكأس الإمارات تحت 14 سنة
الرياضة
فريق العين بطلاً لكأس الإمارات تحت 14 سنة
اليوم 13:19
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©