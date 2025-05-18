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الرياضة

جماهير بايرن ميونيخ تودع مولر في «الرحلة 25»

جماهير بايرن ميونيخ تودع مولر في «الرحلة 25»
18 مايو 2025 20:14

برلين (د ب أ)

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توماس مولر يودع الدوري الألماني


شهدت ساحة مارين بلاتز في مدينة ميونيخ الألمانية، تجمع الآلاف من جماهير بايرن ميونيخ للاحتفال بنجاحات فريقي الرجال والسيدات لكرة القدم، وكذلك توديع أسطورة النادي توماس مولر.
انتهى احتكار بايرن ميونخ للقب الدوري بعدما فاز به لـ11 موسماً متتالياً، وذلك حينما توج باير ليفركوزن بلقب الموسم الماضي، لكن الفريق البافاري استعاد زعامته للبطولة هذا الموسم في أول موسم لمدربه البلجيكي فينسنت كومباني.
وفي الوقت ذاته سيغادر توماس مولر النادي بعد 25 عاما قضاها داخله، حيث لم يتلق عرضا لتجديد عقده.
وقال مولر من شرفة مبنى البلدية: «هناك خبر سيء ليس لدي أي مزحة لكم، أود شكركم على كل تلك السنوات الجميلة وأتمنى أن تواصلوا دعم الفريق والنادي، أنه يجري في دمائنا جميعاً».
وأضاف: «في الفريقين (رجال وسيدات) لدينا دماء شابة ومليئة بالحيوية وهم يعلمون ما يعنيه بايرن ميونيخ لهؤلاء الناس والمدينة، لذلك شكراً ووداعاً».
وكان مولر آخر لاعب يتم تقديمه للجماهير في الاحتفالية، وهو ما كان لحظة مؤثرة، وخلال الاحتفالات قام اللاعبين بتحية الجماهير والرقص معهم على أنغام العديد من الأغاني.
من جانبه قال هيربرت هاينر، رئيس نادي بايرن ميونخ: «نحن لسنا فقط أفضل نادٍ لكرة القدم، بل لدينا الجماهير الأفضل في العالم أيضاً».
وقام هاري كين، مهاجم الفريق والذي لم يسبق له أن حقق أي لقب مع ناديه السابق توتنهام أو منتخب إنجلترا، بإحضار درع الدوري الألماني إلى قاعة المدينة.
كما تواجد فريق السيدات في الحفل بعدما فاز بثنائية الدوري والكأس.
وقالت بيانكا رايش، مديرة كرة القدم النسائية ببايرن ميونخ: «أنه شيء رائع أن نرى كل تلك الجماهير الجميلة تحتفل بنا، لا يمكن أن يحدث ذلك بدون الجماهير لذلك من الرائع وجودهم اليوم، الأمر ليس مجرد كرة قدم، الأمر يتعلق بالناس والشخصيات التي تشكل هذا الفريق».

 

الدوري الألماني
البوندسليجا
بايرن ميونيخ
توماس مولر
هاري كين
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