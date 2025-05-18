أيندهوفن يُتوج بلقب الدوري الهولندي للمرة الـ26



أمستردام (د ب أ)



تُوج أيندهوفن بلقب الدوري الهولندي لكرة القدم هذا الموسم للمرة الـ26 في تاريخه والثانية على التوالي، ليحسم صراعه الساخن مع غريمه التقليدي أياكس أمستردام لمصلحته.

وحقق أيندهوفن فوزاً ثميناً ومستحقاً 3-1 على مضيفه سبارتا روتردام، في المرحلة الـ34 (الأخيرة) بالمسابقة، التي شهدت أيضاً فوز أياكس 2 - صفر على ضيفه تفينتي آنشخيده.

وأسفرت بقية مباريات المرحلة عن فوز هيرنفين على ضيفه فينورد روتردام 2 - صفر، وزفوله على ضيفه جرونينجين بالنتيجة نفسها، ونيميجن على مضيفه هيراكليس ألميلو 2 - 1، وفالفيك على ضيفه جو أهيد إيجلز 5 - 3، فيما تعادل ألكمار مع ضيفه ألمير سيتي 1 -1، وناك بريدا مع فيليم 2 بالنتيجة ذاتها، وفورتانا سيتارد مع ضيفه أوتريخت بدون أهداف.

وعلى ملعب «سبارتا هيت كاستل»، افتتح النجم الكرواتي المخضرم إيفان بيريسيتش التسجيل لأيندهوفن في الدقيقة 27، وتعادل جيفاي زيشيال لسبارتا روتردام في الدقيقة 52، وسرعان ما أعاد أيندهوفن تقدمه من جديد، عقب تسجيل لوك دي يونج الهدف الثاني للضيوف في الدقيقة 58، فيما تكفل الأمريكي ماليك تيلمان بإحراز الهدف الثالث في الدقيقة 84.

وارتفع رصيد أيندهوفن، الذي حقق فوزه الـ25 في البطولة هذا الموسم والسابع على التوالي، إلى 79 نقطة ليحافظ على الصدارة، التي اقتنصها من أياكس في المرحلة الماضية، بعدما قلص الفارق الكبير الذي كان يفصله عن غريمه التقليدي؛ بفضل صحوته في الأسابيع الأخيرة.

في المقابل، توقف رصيد سبارتا روتردام عند 39 نقطة في المركز الثاني عشر.

وعلى ملعب (يوهان كرويف أرينا) بالعاصمة أمستردام، لم يتمكن أياكس من اقتناص اللقب الذي فقده منذ موسم 2021 - 2022، رغم فوزه 2 - صفر على تفينتي آنشخيده، حيث كان بحاجة لتعثر أيندهوفن من أجل الفوز بالمسابقة للمرة الـ37 في تاريخه.

وجاء هدفا المباراة عن طريق جوردان هندرسون وفاوت فيخهورست في الدقيقتين 28 و90 على الترتيب.

ورغم الفوز، بقي أياكس، الذي كان يطمح لتعزيز صدارته لقائمة الأندية الأكثر تتويجاً باللقب، في المركز الثاني بترتيب المسابقة برصيد 78 نقطة، في حين توقف رصيد تفينتي عند 54 نقطة في المركز السادس. وبناء على تلك النتيجة، يشارك أيندهوفن وأياكس في بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، فيما يلعب فريقا فينورد وأوتريخت، صاحبا المركزين الثالث والرابع على الترتيب في الأدوار التمهيدية للدوري الأوروبي.

ويخوض جو أهيد إيجلز، صاحب المركز السابع بترتيب المسابقة، مرحلة الدوري ببطولة الدوري الأوروبي، باعتباره بطلاً لكأس هولندا هذا الموسم، بينما تشارك أندية ألكمار وتفينتي آنشخيده، صاحبا المركزين الخامس والسادس على الترتيب، ونيميجن وهيرنفين، اللذين يتواجدا في المركزين الثامن والتاسع على التوالي، في تصفيات التأهل لبطولة دوري المؤتمر الأوروبي.

في المقابل، هبط فريق فالفيك، صاحب المركز السابع عشر «قبل الأخير» لدوري الدرجة الثانية، رفقة ألمير سيتي، متذيل الترتيب، الذي تأكد هبوطه منذ مراحل عدة، في حين يلعب فيلم 2، صاحب المركز الثالث من القاع ملحق الصعود والهبوط، مع صاحب المركز الثالث بدوري الدرجة الثانية هذا الموسم.