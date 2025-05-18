عمر السويدي وكوماندو جروب «الأفضل عالمياً» في ختام «أبوظبي جراند سلام» للجوجيتسو



أبوظبي (الاتحاد)



اختتمت في صالة مبادلة أرينا بالعاصمة أبوظبي منافسات الجولة الأخيرة من بطولة «أبوظبي جراند سلام للجوجيتسو»، والتي شهدت تألقاً لافتاً لأبطال الإمارات في فئة المحترفين، وتوّج البطل الإماراتي عمر السويدي بلقب أفضل لاعب في العالم، وفقاً لتصنيف رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو عن موسم 2024-2025 برصيد 11200 نقطة في فئة المحترفين حزام أسود لوزن 56 كجم، مؤكداً المكانة العالمية المتقدمة لرياضة الجوجيتسو في الدولة.

كما حافظت أكاديمية «كوماندو جروب» الإماراتية على صدارتها لترتيب الأكاديميات العالمية برصيد 140100 نقطة، بفضل الأداء المتميز للاعبيها، ما يعكس فعالية البنية التحتية الرياضية التي وفّرتها الدولة لتطوير هذه الرياضة وتعزيز حضورها عالمياً.

قام بتتويج الفائزين بجوائز الموسم، محمد سالم الظاهري نائب رئيس اتحاد الجوجيتسو، ويوسف عبدالله البطران، عضو مجلس إدارة اتحاد الجوجيتسو، وطارق عمر البحري، مدير عام رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو.

وفيما يخص نتائج اليوم الأخير في الجولة الختامية من بطولة أبوظبي جراند سلام التي تم تخصيصها لفئة المحترفين، تصدرت البرازيل المركز الأول، وحلت الإمارات في المركز الثاني، فيما جاءت روسيا في المركز الثالث، في دلالة واضحة على التطور الكبير الذي تشهده اللعبة على الصعيدين الفني والتنظيمي داخل الدولة.

وأكد طارق عمر البحري، أن بطولة «أبوظبي جراند سلام» تجسّد المكانة المرموقة التي أصبحت تحظى بها أبوظبي عاصمة عالمية للرياضة، مشيراً إلى أن التنظيم الاحترافي والبيئة التنافسية الفريدة ساهما في استقطاب نخبة من أبرز نجوم الجوجيتسو من مختلف أنحاء العالم.

وأشار البحري إلى أن النسخة الحالية من البطولة شهدت حضوراً بارزاً لأبطال الحزام الأسود، ومشاركة متميزة للاعبي الإمارات الذين أثبتوا جاهزيتهم وتفوقهم في مختلف الفئات.

من جانبه، قال خالد علي الحوسني، نائب أول الخدمات المشتركة في شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»: «نفخر في أدنوك برعايتنا لبطولة أبوظبي جراند سلام للجوجيتسو، التي وصلت إلى محطتها الختامية، بعد موسم استثنائي شهد منافسات متميزة وتجمعاً عالمياً لنخبة الرياضيين، وتأتي هذه الرعاية انطلاقاً من التزامنا الراسخ بدعم المبادرات الرياضية والمجتمعية التي تعزز مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً للرياضة، وتسهم في نشر قيم التميز والانضباط والعمل الجماعي».

وأضاف: «نشيد بالجهود الكبيرة التي بذلها اتحاد الجوجيتسو في تنظيم بطولة بهذا المستوى، ونؤكد استمرارنا في دعم الفعاليات التي تساهم في بناء مجتمع صحي ونشط، وتلهم الأجيال القادمة لتحقيق طموحاتهم الرياضية».

وعبر البطل الإماراتي عمر السويدي عن سعادته بالتتويج العالمي، مشيراً إلى أن جائزة اليوم ثمرة لعمل دؤوب ومشاركات في جولات أبوظبي جراند سلام القوية على مدار العام، وأنه لا ينسى دور اتحاد الجوجيتسو في توفير أفضل بيئة تنافسية في العالم لأبناء الإمارات، وكذلك دور الجهاز الفني وزملائه اللاعبين، وتمنى السويدي أن يكون الإنجاز حافزاً له ولزملائه في بطولة آسيا المقبلة بالمملكة الأردنية الهاشمية خلال الشهر الجاري.

وشهدت البطولة، التي استمرت 3 أيام، مشاركة عدد من أبرز المصنفين عالمياً ضمن رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو، ومن بينهم يارا ناسيمنتو، وديانا تيكسييرا، ولينا جروسيت، وعمر السويدي، وفيليبي بيزيرا، وتياجو ماسيدو، وأندرسون فيريرا، ولويس هنريكي، وجيفرسون جوتيه.

واختُتمت البطولة وسط إشادة واسعة بالتنظيم والدعم المقدم من مختلف الجهات المعنية، ما عزز من مكانة الإمارات مركزاً عالمياً لرياضة الجوجيتسو، وأسهم في تسليط الضوء على المواهب الصاعدة وترسيخ قيم التنافس الشريف في ميادين الرياضة.

ويأتي الإنجاز في إطار الاستراتيجية الوطنية الطموحة لتطوير رياضة الجوجيتسو، بدعم ورعاية من القيادة الرشيدة، ونتيجة مباشرة للجهود المستمرة التي يبذلها اتحاد الجوجيتسو في إعداد وتأهيل لاعبين قادرين على المنافسة في كبرى البطولات الدولية.