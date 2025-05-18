الوحدة والجزيرة.. «ديربي الأمتار الأخيرة»

مراد المصري (أبوظبي)

يصل قطار «دوري أدنوك للمحترفين» لكرة القدم، إلى المحطة «قبل الأخيرة»، مع انطلاق «الجولة 25»، بإقامة 3 مباريات، اليوم، أبرزها مباراة «الديربي» بين الوحدة والجزيرة، فيما يطمح العين والنصر إلى مراكز متقدمة عندما يواجهان عجمان وكلباء على التوالي.

وعلى استاد آل نهيان في أبوظبي، يتطلع الوحدة إلى اقتناص المركز الثاني ولو مؤقتاً من الشارقة، إلا أنه يواجه الجزيرة الطامح أيضاً إلى إنهاء الموسم بأفضل طريقة ممكنة، حيث يأتي حالياً في المركز السادس، وبالتالي فإن «مباراة الديربي» ترفع شعار «الحسابات الخاصة» في رحلة «الأمتار الأخيرة» للبطولة.

ويدرك «العنابي» أن الحصول على المركز الثاني سيكون له الدافع الكبير للموسم المقبل، لأنه مؤهل إلى البطولات الآسيوية، إلى جانب التأكيد على مواصلة رحلة البناء في أداء إيجابي خلال النصف الثاني من الموسم، فيما يتطلع «فخر أبوظبي» إلى ترك بصمته في «المباراة الكبيرة». ويلتقي العين مع عجمان على استاد هزاع بن زايد، في مباراة يتوقع أن تكون الوداعية للقناص لابا كودجو مهاجم الفريق أمام جماهير «الزعيم»، والذي يقترب من الرحيل في نهاية الموسم بأفضل طريقة، مع تربعه حالياً على صدارة هدافي المسابقة برصيد 19 هدفاً.

ويأتي العين في المركز الخامس برصيد 40 نقطة، ويتطلع إلى حصد ثلاث نقاط تضعه في حسابات التأهل إلى البطولات الآسيوية في الموسم المقبل، فيما يريد عجمان الحصول على أفضل مركز ممكن، مع وجوده حالياً في المركز العاشر وله 27 نقطة.

ويخوض النصر لقاءً صعباً أمام مضيفه كلباء، ويطمح «العميد»، إلى تحسين موقعه، بعد التراجع إلى المركز السابع في الجولة الماضية، برصيد 35 نقطة، ويملك «النمور» 31 نقطة في المركز التاسع.

وتستكمل الجولة غداً، يلتقي شباب الأهلي الذي تُوج بطلاً للمسابقة مع دبا الحصن، والوصل مع بني ياس، والعروبة مع البطائح، وتختتم الخميس المقبل بلقاء خورفكان مع الشارقة.