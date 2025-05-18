«الهدة» تُحرز «الناموس» في «الحول والزمول» بـ«أفضل توقيت»

أبوظبي (الاتحاد)

حلقت «الهدة» بناموس أول أشواط منافسات الحول والزمول لهجن أبناء القبائل، ضمن المهرجان الختامي شهدت المنافسات أمس الأحد، إقامة 18 شوطاً للحول والزمول لمسافة 8 كلم، تنافس خلالها نخبة من المطايا من أبناء الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي.

وتفوقت «الهدة» لسيف محمد بن زايد المطوع الخياري، بناموس الشوط الأول المخصص للحول المحليات، عن جدارة، ووصلت إلى خط النهاية في توقيت قدره 12:27:11 دقيقة، «أفضل توقيت»، وكسبت «وجنة» لعلي بن حليس بن سعيد العفاري، ناموس الشوط الثاني للحول المهجنات، بتوقيت وقدره 12:27:75 دقيقة، وخطف «الأسد» لـ بريك طالب بن هادي المري، ناموس الشوط الثالث زمول محليات، بزمن قدره 12:55:10دقيقة، وانتزع «خداع» لعبدالهادي حمد تريحيب بن نايفة الهاجري، المركز الأول للشوط الرابع، للزمول المهجنات، بجدارة، بعد أن قدم عرضاً مميزاً، وقطع مسافة السباق بزمن قدره 12:45:38 دقيقة، وفي الشوط الخامس للحول المحليات، كانت الصدارة لـ «رغد» لمحمد سلطان بن سعيد المالكي، لتقود الركب نحو خط النهاية، وتعانق الناموس بزمن قدره 12:55:72 دقيقة، وطارت «رسالة» لناصر عبدالله أحمدعبدالله المسند، بناموس الشوط السادس، بعد أن كانت أول الواصلات إلى خط النهاية في توقيت قدره:12:43:77 دقيقة.

نتائج قوية

أسفرت الأشواط من السابع وحتى الثامن عشر، عن فوز «العساس» لحمد راشد حمد بن غدير الكتبي، و«شغموم» لمبارك محمد بن هادي الجربوعي المري، و«اعتبار» لعبدالهادي خليل منصور الهاجري، و«نفوذ» لعلي راشد حمد بن غدير المتبي، و«الترش» لخليفة جمعة بن عتيق الرميثي، و«مهول» لمحمد سلطان مطر بن مرخان الكتبي، و«الأندلس» لـ خليفة سالم بن هديم الكعبي، و«الهايلة» لفرج علي بن حمودة الظاهري، و«شواهين» لنفس صاحب الشعار السابق، و«طوفان» لمنصور محمد بن منصور آل سيف الخيارين، و«ناصية» لمبارك عبدالله مسفر بن سفران، و«مرموقة» لسعيد عتيق بالعرطي الحميري.