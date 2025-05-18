أرسنال يطيح نيوكاسل ويحسم «الوصافة» في «البريميرليج»



لندن (أ ف ب)



حسم أرسنال قمته أمام ضيفه نيوكاسل عندما تغلب عليه 1-0 على ملعب الإمارات في لندن في المرحلة السابعة والثلاثين قبل الأخيرة من بطولة إنجلترا في كرة القدم، فضمن الوصافة للموسم الثالث توالياً.

ويّدين أرسنال بفوزه إلى لاعب وسطه الدولي ديكلان رايس الذي سجل الهدف الوحيد في الدقيقة 55 من تسديدة قوية رائعة من خارج المنطقة.

واستعاد الفريق اللندني نغمة الانتصارات التي غابت عنه في المباريات الثلاث الأخيرة (تعادلان وخسارة) فحقق فوزه الثاني في المباريات السبع الأخيرة، مؤمناً الوصافة وخاطفا البطاقة الثانية من بين البطاقات الخمس المؤهلة إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا التي ودعها من دور الأربعة هذا الموسم.

ورفع أرسنال رصيده إلى 71 نقطة بفارق خمس نقاط أمام نيوكاسل المهدد بالتراجع إلى المركز الرابع في حال فوز مانشستر سيتي على ضيفه بورنموث الثلاثاء في ختام المرحلة.

وتساوى نيوكاسل الذي يملك مصيره بيده حيث يستضيف إيفرتون الثالث عشر في المرحلة الأخيرة الأحد المقبل، نقاطا (66) مع تشيلسي وأستون فيلا اللذين يحلان ضيفين على نوتنجهام فوريست ومانشستر يونايتد في اليوم ذاته.

وكان نيوكاسل الذي غاب عن صفوفه هدافه وثاني ترتيب الهدافين السويدي ألكسندر إيزاك (23 هدفا) بسبب الإصابة في الفخذ، صاحب الأفضلية في الشوط الأول وسنحت لمهاجميه خمس فرص حقيقية تألق حارس مرمى المدفعجية الإسباني دافيد رايا في التصدي لها.

وارتكب رايا خطأ في إبعاد كرة من منطقته فتهيأت أمام الإيطالي ساندرو تونالي في منتصف الملعب فمررها إلى كالوم ويلسون داخل المنطقة فتلاعب بالمدافع الفرنسي وليام صليبا وهيأها للبرازيلي برونو جيمارايش فسددها قوية من مسافة قريبة أبعدها الإسباني على دفعتين قبل أن يشتتها الدفاع (5).

وتابع رايا تألقه بتصديه لتسديدة قوية لفالنتينو ليفرامينتو (11)، رد عليه حارس عرين نيوكاسل نيك بوب بإبعاده رأسية الغاني توماس بارتي من مسافة قريبة إثر ركلة ركنية (14).

وكاد هارفي بارنز يفعلها بتسديدة زاحفة من خارج المنطقة ارتطمت بقدم بارتي وكادت تخدع رايا الذي أبعدها بصعوبة إلى ركنية (16)، ثم تصدى رايا لرأسية للمدافع العملاق دان بورن، بعد ركلة ركنية فتهيأت أمام ويلسون الذي تابعها لكن الإسباني أبعدها بقدمه اليمنى من باب المرمى قبل أن يشتتها الدفاع (17).

وجرب رايس حظه بتسديدة بعيدة بين يدي الحارس بوب (29).

وضغط أرسنال بقوة مطلع الشوط الثاني وترجمها رايس بافتتاحه التسجيل بتسديدة قوية بيمناه من خارج المنطقة اثر تلقيه كرة من القائد النروجي مارتن أوديجارد أسكنها على يمين الحارس بوب (55).

وتوغل بوكايو ساكا من الجهة اليمنى إلى داخل المنطقة وسدد كرة زاحفة تصدى لها بوب (61).

وكاد بن وايت يضيف الثاني بتسديدة قوية بيمناه من خارج المنطقة مرت بجوار القائم الأيمن (70).