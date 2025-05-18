فاردي يسجل «الهدف 200» في «مباراة الوداع»



ليستر (رويترز)

احتفل جيمي فاردي نجم ليستر سيتي بمباراته الأخيرة مع النادي بتسجيل هدفه رقم 200 بقميص الفريق في الفوز 2-صفر على ضيفه إبسويتش تاون الهابط بالفعل على ملعب كينج باور بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وخاض فاردي (38 عاماً) مباراته 500 مع ليستر بعد مرور 13 عاماً منذ قدومه من فليتوود تاون، وافتتح التسجيل في الدقيقة 28، بعدما وضع الكرة بهدوء في مرمى الحارس أليكس بالمر، بعدما انطلق جيمس جاستن من منتصف الملعب ومنحه تمريرة متقنة.

واحتفى مهاجم إنجلترا السابق بطريقة رائعة برفع إصبعه لإسكات جماهير الفريق الزائر بينما اندلعت الاحتفالات في ملعب كينج باور.

وسدد الجناح كيسي ماكاتير كرة قوية ارتطمت بالقائم، قبل أن يسجل هدفه الأول في الدوري الإنجليزي الممتاز، ليضاعف تقدم ليستر بتسديدة قوية في الدقيقة 69 حين منحه ويلفريد نديدي تمريرة مباشرة.

وقال ماكاتير لمحطة بريميير لييج برودكشن قبل الحديث عن زميله الذي سيغادر «كان يوما رائعاً، التسجيل في الدوري الإنجليزي الممتاز هو ما يجعل الأحلام حقيقة، خاصة للمرة الأولى، هذا ما عهدنا عليه فاردي، يُقال إنه يبدع دائماً، وهذا ما فعله لمدة 13 عاما في هذا النادي، اللعب معه واعتباره زميلي في الفريق شرف كبير، كنت سعيدا للغاية بتسجيله هدفه رقم 200».

وبعدما لم يتبق له سوى القليل للعب من أجل الكبرياء، وصل ليستر بهذا الفوز إلى المركز 18 برصيد 25 نقطة، متقدماً على إبسويتش في الترتيب وبفارق ثلاث نقاط عن فريق المدرب كيران ماكينا.

وصنع إبسويتش فرصا لاختبار ياكوب ستولارشيك حارس ليستر إذ اقترب أوماري هاتشينسون وليف ديفيز من تسجيل هدف التعادل.

وسجل ديفيز هدفا في مرمى ليستر في اللحظات الأخيرة من المباراة، لكن احتفالات الظهير الأيسر لإبسويتش انتهت برفع الحكم المساعد لرايته بداعي التسلل.

وقام زملاء فاردي بعمل ممر شرفي له وحظي بتصفيق حار من الجماهير التي ساندته عندما استُبدل بباتسون داكا في الدقيقة 80.

وسيغادر فاردي، أفضل لاعبي ليستر سيتي في العصر الحديث والذي قاده إلى لقب الدوري الإنجليزي الممتاز متحدياً كل الصعاب في عام 2016 بالإضافة إلى الفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي في عام 2021، النادي في نهاية الموسم.

وبينما سيحل ليستر ضيفا على بورنموث الأحد المقبل في مباراته الأخيرة بالموسم، أكد النادي الواقع في إيست ميدلاندز أن فاردي سيخوض مباراته الأخيرة على أرضه أمام إبسويتش.