ألكاراز يحطّم حلم سينر!



روما (أ ف ب)



توّج الإسباني كارلوس ألكاراز المصنف ثالثاً عالمياً بلقب دورة روما لماسترز الألف نقطة في التنس على الملاعب الترابية، بفوزه على الإيطالي يانيك سينر الأول 7-6 و6-1 في المباراة النهائية في روما.

وحقق ألكاراز الذي سيصعد إلى المركز الثاني عالمياً خلف سينر في التصنيف العالمي الاثنين، لقبه الثالث هذا الموسم موجهاً إنذاراً لمنافسيه قبل انطلاق بطولة فرنسا المفتوحة، ثانية البطولات الأربع الكبرى، على ملاعب رولان جاروس حيث سيدافع عن لقبه في الفترة بين 25 مايو والثامن من يونيو المقبل.

وأكد ألكاراس أنه بالفعل أفضل لاعب في الوقت الحالي على الملاعب الترابية، فاز اللاعب البالغ من العمر 22 عاماً بلقبه الثاني على هذه الملاعب بعد مونتي كارلو، ولديه 16 انتصاراً مقابل هزيمة واحدة فقط كانت في المباراة النهائية لدورة برشلونة.

كما هو اللقب التاسع عشر لألكاراز في مسيرته الاحترافية، وبدا «كارليتوس» مطمئناً بشكل كامل بعد تعافيه من إصابة في العضلة المقربة اليمنى والتي حرمته من المشاركة في دورة مدريد لماسترز الألف نقطة.

وحطّم ألكاراز حلم سينر العائد إلى المنافسة بعد إيقافه ثلاثة أشهر بسبب المنشطات، بالتتويج على أرضه، كما أوقف سلسلة انتصاراته المذهلة التي استمرت 26 مباراة، وهي الأطول في مسيرته والتي بدأت بعد هزيمته في نهائي دورة بكين أمام اللاعب الإسباني بالذات في الأول من أكتوبر الماضي.

ومذاك، فاز سينر (23 عاماً) بدورة شنغهاي لماسترز الألف نقطة، وبطولة أيه تي بي الختامية في تورينو (إيطاليا)، وكأس ديفيز مع إيطاليا، وببطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى، للمرة الثانية على التوالي في يناير الماضي.

ولكنه ابتعد عن الملاعب من فبراير إلى مايو بموجب اتفاق تم التوصل إليه مع الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (وادا) بعد اختبارين إيجابيين للمنشطات في مارس 2024، يقضي بإبعاده حتى الرابع من مايو.

وكانت دورة روما التي لم يسبق له أن تخطى فيها الدور ربع النهائي، بمثابة عودته إلى المنافسة، ورغم أنه لم يصبح أول إيطالي يفوز في فورو إيطاليكو منذ أدريانو باناتا في عام 1976، إلّا أن سينر تجاوز بوضوح هدفه الأولي المتمثل في «الفوز بمباراة أو اثنتين»، كما أوضح عند وصوله إلى روما.

حقق فوزاً مثيراً في ربع النهائي على النرويجي كاسبر رود السابع عالميا والفائز مؤخراً بدورة مدريد لماسترز الألف نقطة 6-0 و6-1.