ريال مدريد يكسب إشبيلية بهدفي مبابي وبيلينجهام

مدريد (رويترز)



سجل كيليان مبابي وجود بيلينجهام هدفين متأخرين في الشوط الثاني قادا بهما ريال مدريد للفوز 2-صفر على مضيفه إشبيلية، ضمن دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، وأنهى إشبيلية المباراة بتسعة لاعبين بعد حالتي طرد مباشرين للاعبين لويك بادي وإيساك روميرو.

وبعد أن حسم برشلونة تتويجه بلقب الدوري إثر فوزه 2-صفر على إسبانيول يوم الخميس، إذ بات يتفوق في الصدارة على ريال مدريد بفارق لا يمكن تعويضه في الجولتين الأخيرتين بالموسم، خاض ريال مباراة اليوم بدون عدد من لاعبيه الأساسيين مثل فينيسيوس جونيور ورودريجو.

وعانى إشبيلية من النقص العددي في أغلب زمن المباراة، إذ قام بادي بجذب مبابي من الخلف لإيقاف هجمة مرتدة سريعة، واعتبر الحكم أن اللاعب منع فرصة تهديفية واضحة لريال مدريد ومنح المدافع الفرنسي بادي بطاقة حمراء مباشرة في الدقيقة 11.

ورغم التفوق العددي وكذلك التفوق في الاستحواذ على الكرة، واجه الريال صعوبة في صناعة الفرص الكافية وأهدر مبابي وإندريك أكثر من فرصة حقيقية خلال الشوط الأول.

وشهد إشبيلية بطاقة حمراء مباشرة أخرى كانت من نصيب روميرو بعد ثلاث دقائق فقط من مشاركته من مقاعد البدلاء مع بداية الشوط الثاني، وذلك بسبب تدخل مع أوريلين تشواميني.

وسدد مبابي كرة إثر هجمة مرتدة في الدقيقة 70 لكنها اصطدمت بالعارضة، ثم نجح أخيراً في هز الشباك بعدها بخمس دقائق، عندما سدد كرة منخفضة من خارج منطقة الجزاء، وجدت طريقها إلى الزاوية اليمنى.

وفي الدقيقة 87، أرسل المهاجم جونزالو جارسيا (21 عاماً) الصاعد من أكاديمية ريال تمريرة عرضية إلى بيلينجهام ليسدد من مسافة قريبة معززاً تقدم ريال مدريد بالهدف الثاني.

وقبل الجولة الأخيرة من الدوري هذا الموسم، يحتل برشلونة الصدارة برصيد 85 نقطة وبفارق أربع نقاط أمام الريال صاحب المركز الثاني، ويليهما أتلتيكو في المركز الثالث برصيد 73 نقطة.

ويحتل أتليتيك بلباو وفياريال المركزين الرابع والخامس برصيد 70 نقطة و67 نقطة، على الترتيب، وهما آخر المراكز الخمسة المؤهلة لدوري الأبطال في الموسم المقبل.