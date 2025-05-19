منتخبا الشباب والناشئين يغادران للمشاركة في «آسيوية الجودو»

أبوظبي (الاتحاد)

تغادر غداً بعثة منتخبنا الوطني للشباب والناشئين للجودو، للمشاركة في بطولة آسيا للمراحل العمرية للجودو، التي تقام في طشقند عاصمة أوزبكستان، خلال الفترة من 20 إلى 25 مايو الحالي، حيث تجري قرعة البطولة عصر الغد بمقر الاتحاد الأوزبكي عبر تقنية الفيديو. وتأتي المشاركة في إطار مواصلة الاهتمام من جانب الاتحاد بمنتخبات المراحل العمرية للجودو، حيث يرأس البعثة محمد جاسم، أمين السر المساعد، وتضم المدرب جعفر النخلي، بجانب 6 لاعبين صاعدين، حسب تصنيفهم ومستوى البطولة المقبلة التي تضم أبطالاً للفئات العمرية في آسيا - وهم حميد عبدالله الرئيسي الذي يشارك في وزن (تحت 50 كجم)، بطي أحمد الهاشمي (55 كجم) أنس خميس اليماحي (تحت 60 كجم) صقر بدر العتيبي، محمد سالم الظاهري (تحت 66 كجم)، فيما يشارك اللاعب حميد سعيد الشامسي على مستوى فئة الشباب تحت 60 كجم التي تقام منافساتها في يومي 24 و25 مايو الحالي في ختام البطولة الآسيوية. وتشهد النسخة الحالية على مستوى الفئتين والجنسين مشاركة 838 لاعباً ولاعبة من 18 دولة، وتقام منافسات البطولة بقاعة قصر ألبوميش الجليدي في طشقند. من جانبه، أكد الدرعي رئيس الاتحاد أن مشاركة المنتخبات العمرية للجودو في مثل هذه البطولات القارية والإقليمية، من شأنها أن تسهم في صقل تلك المواهب الواعدة من خلال إتاحة فرص الاحتكاك مع مدارس عدة للجودو، وصولاً للعالمية، خلال الفترة القادمة، وذلك من خلال المنافسات المحلية المتعددة والخارجية التي تساعد على صقل مهاراتهم وتطويرها.. متمنياً لمنتخب الأمل الواعد التوفيق خلال تلك المشاركة الآسيوية.

