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الرياضة

«الإمارات للدراجات» يتصدر «جيرو دي إيطاليا» ويتألق في المجر

«الإمارات للدراجات» يتصدر «جيرو دي إيطاليا» ويتألق في المجر
19 مايو 2025 11:53

روما - بودابست (وام)
سجل فريق الإمارات للدراجات الهوائية «إكس آر جي» حضوراً لافتاً في أبرز سباقات الدراجات العالمية، بعد أن حقق الدراج المكسيكي إيزيك ديل تورو أمس، إنجازاً كبيراً في المرحلة التاسعة من طواف «جيرو دي إيطاليا 2025»، ليصبح أول دراج مكسيكي يرتدي القميص الوردي «ماغليا روزا»، والذي يُمنح لقائد الترتيب العام في السباق.
وجاء هذا الإنجاز خلال المرحلة التي امتدت لمسافة 181 كيلومتراً بين مدينتي غوبّيو وسيينا، وشهدت مقاطع شاقة على طرق مرصوفة بالحصى على طراز «ستراد بيانكي»، ما أدى إلى تفكك الصفوف وتغيير جذري في ترتيب المنافسين ضمن التصنيف العام.
وعلى الرغم من فوز البلجيكي ووت فان آرت، دراج فريق فيزما- ليز آي بايك، بالمرحلة، خطف ديل تورو الأضواء بإنهائه السباق في المركز الثاني، مستفيداً من الفارق الزمني الذي حققه على أبرز منافسيه ليعتلي صدارة الترتيب العام بزمن قدره 33 ساعة، و36 دقيقة و45 ثانية، متقدماً بفارق دقيقة و13 ثانية على زميله في الفريق الإسباني خوان أيوسو، الذي حل في المركز الثاني، رغم تعرضه لإصابة في الركبة، مؤكداً عزيمته وقدرته على المنافسة حتى في أصعب الظروف.
ويحتل الإيطالي أنطونيو تيبيري من فريق«البحرين فيكتورياس» المركز الثالث في الترتيب العام، بفارق دقيقة و30 ثانية عن ديل تورو.
وفي إنجاز آخر، واصل فريق الإمارات - إكس آر جي تألقه أمس في الساحة الدولية، حيث توج الدراج الكولومبي سيباستيان مولانو بلقب المرحلة الخامسة والأخيرة من طواف المجر 2025، بعد أداء هجومي قوي مكّنه من عبور خط النهاية متقدماً على داني فان بوبل «فريق ريد بُل بورا هانسجروه».
واختتم الفريق السباق بأداء جماعي مميز، إذ حل الدراج الإيطالي أليساندرو كوفي في المركز الثاني في الترتيب العام النهائي، بفارق 7 ثوانٍ فقط عن المتصدر هارولد لوبيز من فريق «إكس دي إس-أستانا»، ليؤكد الفريق مجدداً مكانته ضمن نخبة الفرق العالمية في رياضة الدراجات الهوائية.

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