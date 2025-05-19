شيفلر يحصد اللقب الأميركي ويتقدم في «السباق إلى دبي»

دبي (الاتحاد)

حصد اللاعب الأميركي سكوتي شيفلر، المصنف الأول عالمياً، لقب النسخة الـ 107 لبطولة أميركا المفتوحة – بي جي أيه، التي اختتمت فجر اليوم الاثنين، في نورث كارولينا، والتي تعتبر واحدة من البطولات الأربع الكبرى في رياضة الجولف، ومن الأبرز في الموسم الحالي في روزنامة جولة دي بي ورلد للجولف، التي تقام تحت مظلة التصنيف العالمي لـ «السباق إلى دبي». وأنهى شيفلر المنافسات برصيد 11 ضربة تحت المعدل، ليتقدم بفارق خمس ضربات عن مواطنه هاريس إنجلش، الذي حقق 6 ضربات تحت المعدل، ويكسب شيفلر جائزة مالية تزيد عن 3,4 مليون دولار أميركي، علماً أن هذه البطولة العريقة تتميز تاريخياً بكون المشاركة فيها تقتصر على اللاعبين المحترفين فقط. ويعتبر هذا اللقب الثالث الذي يحققه شيفلر في البطولات الكبرى في رياضة الجولف، بعدما سبق له الفوز بلقب بطولة الماسترز الأميركية في عامي 2022 و2024. ووفق تصنيف «السباق إلى دبي» الصادر اليوم، فإن الإنجليزي ماركو بينج، كان من أبرز المستفيدين بحلوله بالمركز 28 في هذه البطولة برصيد ضربة واحدة تحت المعدل، ليكسب 90 نقطة، جعلته يقتحم قائمة العشرة الأوائل «التوب 10»، بإجمالي 1,011 نقطة. وما يزال الإيرلندي روري ماكروي، حامل لقب «السباق إلى دبي»، في صدارة الترتيب هذا الموسم أيضاً، بإجمالي 2,086 نقطة، وهو الذي اكتفى بتحقيق المركز 47 في البطولة الأميركية، بعدما سجل 3 ضربات فوق المعدل. يذكر أن الموسم الحالي لجولة دي بي ورلد يطوف العالم تحت شعار «السباق إلى دبي»، مع إقامة 42 بطولة على الأقل في 26 دولة مختلفة في مختلف القارات. ويتنافس اللاعبون للتواجد في المراكز الـ 70 الأولى في تصنيف «السباق إلى دبي»، من أجل التأهل إلى التصفيات الختامية في الإمارات، بداية مع بطولة أبوظبي التي تقام في نادي ياس لينكس، خلال الفترة من 6 إلى 9 نوفمبر المقبل، ومن ثم يتأهل أصحاب المراكز الـ 50 الأوائل إلى بطولة جولة دي بي ورلد التي تقام خلال في نادي عقارات جميرا للجولف، خلال الفترة من 13 إلى 16 نوفمبر أيضاً.