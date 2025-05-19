«السابعة» تمنح ثاندر بطاقة «النهائي الغربي»

نيويورك (رويترز)

سجل شاي جيلجيوس-ألكسندر 35 نقطة، وأضاف جالين وليامز 24 نقطة، ليتغلب أوكلاهوما سيتي ثاندر 125-93 على دنفر ناجتس أمس، ويتأهل إلى نهائي القسم الغربي في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.وتأهل ثاندر لنهائي القسم الغربي لأول مرة منذ عام 2016. وسيفتتح أوكلاهوما النهائي أمام مينيسوتا تمبرولفز على أرضه غداً الثلاثاء. وبعدما سجل ست نقاط في الخسارة يوم الخميس الماضي، انتفض وليامز نجم ثاندر وأحد لاعبي فريق كل النجوم وسجل 24 نقطة. وقال جيلجيوس-ألكسندر عن زميله: «إنه (وليامز) كان مذهلاً. لم يقدم مثل المستوى الذي ظهر طوال العام الماضي، أعلم ذلك بنسبة مئة بالمئة. إن رؤيته يتخذ هذه الخطوة للأمام تعتبر لحظة فخر حقيقية». وأضاف جيلجيوس-ألكسندر عن التأهل لنهائي القسم الغربي: «هذا يعني الكثير خاصة للمدينة. كانت الجماهير رائعة طوال العام. وقفت إلى جانبنا في الأوقات الصعبة والجيدة. لا يتمتع أي فريق في الدوري بأفضلية اللعب على أرضه مثلنا». وظل الصراع بين الفريقين محتدماً طوال المواجهة التي تُحسم لمصلحة الأفضل في سبع مباريات، إذ دخلا المباراة متعادلين 3-3 وفرض ثاندر تفوقه في المباراة السابعة لينتزع بطاقة التأهل. وأنهى ناجتس الربع الأول من المباراة متقدماً 26-21، لكن ثاندر قلب الموازين لمصلحته، وتفوق بعدها 39-20 و37-26 و28-21. وخاض آرون جوردون مهاجم ناجتس، الذي تعرض لإصابة في عضلات الفخذ الخلفية في وقت متأخر من المباراة السادسة في السلسلة، أكثر من 24 دقيقة، وأنهى المباراة برصيد ثماني نقاط، واستحوذ على 11 كرة مرتدة. وسيلتقي ثاندر في نهائي القسم الغربي مع تمبرولفز، بينما يلعب نيويورك نيكس مع إنديانا بيسرز في نهائي القسم الشرقي.