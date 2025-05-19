معالم في أبوظبي وجهة مشجعي الدوري الأوروبي لكرة السلة



معتصم عبدالله (أبوظبي)

سلّط تقرير نُشر على الموقع الرسمي للدوري الأوروبي لكرة السلة، الضوء على 10 معالم في العاصمة أبوظبي، التي ستكون وجهة للجماهير خلال نهائيات مسابقة «يوروليج»، والتي تجمع بين أندية باناثينايكوس اليوناني حامل اللقب، وموناكو الفرنسي، وفنربخشة التركي، وأولمبياكوس اليوناني.

وتُقام مباراتا نصف النهائي مساء الجمعة المقبل على صالة «الاتحاد أرينا» في أبوظبي، حيث يلتقي أولمبياكوس، بطل أعوام 1997 و2012 و2013 ووصيف البطل في ست مناسبات، مع موناكو، فيما يواجه باناثينايكوس نظيره فنربخشة، بطل نسخة 2017، في إعادة لمواجهتهما في الدور ذاته من الموسم الماضي، حين فاز الفريق اليوناني 73-57 قبل أن يتوَّج باللقب على حساب ريال مدريد (95-80)، ومن المقرر أن تُقام المباراة النهائية لتحديد البطل يوم الأحد المقبل.

واختار التقرير 10 وجهات سياحية وثقافية في أبوظبي توفّر للمشجعين تجارب لا تُنسى وأنشطة ترفيهية مميزة خارج نطاق المنافسات، شملت: مسجد الشيخ زايد الكبير، متحف اللوفر أبوظبي، «تيم لاب فينومينا» أبوظبي في المنطقة الثقافية بجزيرة السعديات، مدن ياس الترفيهية، منتزه المانجروف الوطني، «سيرف أبوظبي»، سفاري الصحراء، منتجع وسبا جزر الصحراء، ياس مول، إضافة إلى مجموعة من المطاعم البارزة، أبرزها «إرث» أول مطعم إماراتي يحصل على نجمة ميشلان.

وشجّع التقرير زوّار أبوظبي من عشاق كرة السلة ومشجعي الفرق الأربعة على استكشاف هذه التجارب المتنوعة، بدءاً من مسجد الشيخ زايد الكبير الذي يستقبل ملايين الزوار سنوياً من مختلف أنحاء العالم، ويوفر نظرة عميقة على تاريخ الإمارات وتراثها.

ويُعد متحف اللوفر في قلب السعديات من أبرز الوجهات الثقافية، حيث يضم أعمالاً فنية عالمية، بينما تقدّم مدن ياس الترفيهية تجارب مليئة بالإثارة تناسب العائلات والأفراد، وتشمل «عالم فيراري أبوظبي»، «ياس ووتروورلد»، «وارنر براذرز أبوظبي»، و«سي وورلد جزيرة ياس».

وأشار التقرير إلى أن استضافة أبوظبي لنهائيات الدوري الأوروبي لكرة السلة للمرة الأولى، تمنح الحدث طابعاً مختلفاً هذا الموسم، بفضل ما تقدمه العاصمة الإماراتية من برامج وتجارب لا تُنسى، تساهم في صنع ذكريات مميزة للمشجعين.

ونوَّه التقرير إلى برنامج «اكتشف أبوظبي»، الذي أطلقته دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، ويُعد بوابة إلكترونية تفاعلية توفّر معلومات شاملة عن أبرز الأنشطة والمعالم السياحية والفعاليات والفنادق في الإمارة.

يُذكر أن الدوري الأوروبي لكرة السلة، ودائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، وصالة «الاتحاد أرينا»، وقّعوا في يناير 2025 اتفاقية تعاون لاستضافة نهائيات «دوري الخطوط الجوية التركية الأوروبي لكرة السلة» للمرة الأولى في أبوظبي، بوساطة الشريك الاستراتيجي للدوري «آي إم جي»، في خطوة تُعدّ توسعاً تاريخياً نحو أسواق جديدة حول العالم.

أبرز الوجهات

- مسجد الشيخ زايد الكبير

- متحف اللوفر أبوظبي

- تيم لاب فينومينا أبوظبي

- مدن ياس الترفيهية

- منتزه مانجروف الوطني

- سيرف أبوظبي

- سفاري الصحراء

- منتجع وسبا جزر الصحراء

- ياس مول