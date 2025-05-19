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الرياضة

فريق العين بطلاً لكأس الإمارات تحت 14 سنة

فريق العين بطلاً لكأس الإمارات تحت 14 سنة
19 مايو 2025 13:19

دبي (الاتحاد)
تُوج فريق العين بطلاً لكأس الإمارات تحت 14 سنة للموسم 2024/2025 بعد تعادله مع فريق شباب الأهلي (أ) دون أهداف في إياب المباراة النهائية، التي جرت مساء السبت على الملعب الفرعي لنادي شباب الأهلي دبي في النهدة.
وكان العين قد حقق الفوز على شباب الأهلي (أ) في مباراة الذهاب بنتيجة (4 - 2).
وقام حمد أحمد المزروعي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، نائب رئيس لجنة الحكام، بتسليم الجهاز الفني والإداري ولاعبي العين كأس البطولة والميداليات الذهبية.
بدأ فريق العين مشواره في البطولة بالفوز على فريق كلباء في دور الستة عشر (3 - 1) في مباراة الذهاب و(5 - 2) في مباراة الإياب، وتأهّل لدور الثمانية لمواجهة فريق شباب الأهلي (ب) وتغلب عليه في الذهاب بنتيجة (5 - 1) وبذات النتيجة في الإياب.
وعبّر دور الثمانية بعد فوزه على فريق النصر في مباراة الذهاب بنتيجة (8 - 0)، وفي الإياب بنتيجة (3 – 0)، والتقى مع فريق الوحدة في الدورة نصف النهائي، وتغلب عليه ذهاباً وإياباً بنتيجتي (2 - 1)، و(2 - 0).

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