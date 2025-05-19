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الرياضة

تتويج الإمارات بدرع مسابقة دوري تحت 16 سنة «ب»

تتويج الإمارات بدرع مسابقة دوري تحت 16 سنة «ب»
19 مايو 2025 13:30

 
دبي (الاتحاد)

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تتويج فريق العين بدرع مسابقة دوري تحت 18 سنة «أ»


تُوج فريق الإمارات بدرع مسابقة دوري تحت 16 سنة (ب)، رغم خسارته أمام فريق عجمان بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما يوم السبت على الملعب الفرعي بنادي الإمارات في رأس الخيمة، ضمن مباريات الجولة الأخيرة للمسابقة.
وفي مراسم التتويج، قام أحمد علي المهبوبي، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، بتسليم أفراد الجهاز الفني والإداري ولاعبي فريق الإمارات درع الدوري والميداليات الذهبية، بحضور مسؤولي النادي.
حصل فريق الإمارات على درع مسابقة الدوري بعد جمعه 60 نقطة في 27 مباراة، حيثُ فاز في 18 مباراة وتعادل في 6 مباريات، بينما خسر 3 مباريات، وحل فريق كلباء في المركز الثاني برصيد 55 نقطة، وجاء فريق عجمان في المركز الثالث بـ 49 نقطة.

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