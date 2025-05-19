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الرياضة

«شركة النصر» تناقش ملفات الموسم الجديد

«شركة النصر» تناقش ملفات الموسم الجديد
19 مايو 2025 14:00

 
معتصم عبدالله (أبوظبي)
عقد مجلس إدارة شركة النصر لكرة القدم اجتماعه الأول بالتشكيل الجديد، برئاسة حميد أحمد الطاير، النائب الأول لرئيس مجلس إدارة النادي، رئيس مجلس إدارة شركة النصر لكرة القدم، وبحضور عبدالله يوسف آل علي، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة، والأعضاء علي الزعابي وسيف عمر الدليل، إلى جانب الدكتور حمد رحمه الفلاسي، المدير التنفيذي للشركة.
واستهل المجلس الاجتماع بتقديم أسمى عبارات الشكر والعرفان إلى الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، رئيس نادي النصر، تقديراً لثقته الغالية ودعمه المستمر لمسيرة النادي، مؤكدين أن هذه الثقة تُعد مسؤولية كبيرة يعتز بها المجلس، ومتعهدين بالعمل بكل جديّة وإخلاص لترجمة رؤى وتوجيهات رئيس النادي إلى إنجازات ملموسة.
وناقش المجلس خلال الاجتماع عدداً من الملفات المهمة المتعلقة بالفريق الأول لكرة القدم، وأكاديمية الكرة، إلى جانب الاستعدادات الخاصة بالموسم الرياضي الجديد، والتي تشمل خطط الإعداد، والتعاقدات، وتطوير البنية الفنية والإدارية بما يعزّز جاهزية الفرق ويواكب طموحات النادي.

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