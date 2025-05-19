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الرياضة

تعرف على هدية شاهين إلى كوزمين في «النهائي الآسيوي»

تعرف على هدية شاهين إلى كوزمين في «النهائي الآسيوي»
19 مايو 2025 14:30


علي معالي (أبوظبي)
رفض شاهين عبدالرحمن كابتن فريق الشارقة أن يرفع كأس آسيا، وأعطى الكأس إلى مدربه كوزمين، في لفتة طيبة من شاهين تؤكد الحب والتقدير المتبادل بين اللاعب ومدربه، حيث طلب شاهين من كوزمين القدوم للأمام ورفع الكأس وسط احتفالات وصيحات اللاعبين.
وعبر شاهين عن شكره للمدرب، قائلاً: «صنع كوزمين تاريخاً جديداً لفريق الشارقة معنا في آسيا، واستطاع بخبرته الكبيرة في أن يقودنا إلى لقب مهم للغاية في هذه الفترة، وقدم لنا الكثير منذ توليه المهمة».
وقال كابتن فريق الشارقة: «جمهورنا الكبير في مدرجات ملعب بيشان، كان بمثابة الوقود لنا في إشعال الحماس، حتى الرمق الأخير من المباراة، ولم نفقد الأمل مطلقاً حتى بعد تعادل المنافس الذي قدم مباراة كبيرة».
وأضاف: «الروح العالية بالفريق، صنعت الفارق في المباراة النهائية، بعد فترة سابقة صعبة، عقب فقدان عدة ألقاب كانت قريبة من الملك، ولكن جاءت بطولة آسيا لتعيد لنا الثقة من جديد في نهاية الموسم».

 

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