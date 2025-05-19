خورفكان يتوّج بكأس «البارالمبية» لرفعات القوة



دبي (الاتحاد)

توّج نادي خورفكان للمعاقين بكأس اللجنة البارالمبية الوطنية لرفعات القوة، بعد تصدره الترتيب العام في نهائيات البطولة، التي تم تنظيمها أمس في نادي دبي لأصحاب الهمم، وشهدت مشاركة 33 لاعباً ولاعبة يمثلون ستة أندية على مستوى الدولة، وذلك في ختام منافسات الموسم الرياضي 2024 - 2025.

شارك في البطولة أندية دبي لأصحاب الهمم، وأبوظبي، والعين، وعجمان، وخورفكان، والثقة، وأسفرت نتائجها عن تصدر نادي خورفكان، الذي شارك بـ12 لاعباً ولاعبة، الترتيب العام، تلاه نادي دبي لأصحاب الهمم في المركز الثاني، ثم نادي عجمان في المركز الثالث.

وعقب ختام المنافسات، قام جمعة النعيمي، عضو اللجنة البارالمبية الوطنية، بتسليم كأس البطولة إلى أبطال نادي خورفكان، بحضور عبد الله صالح النقبي، رئيس مجلس إدارة النادي.

وأكد ذيبان المهيري، الأمين العام للجنة البارالمبية الوطنية، أن بطولة كأس اللجنة البارالمبية لرفعات القوة كانت المحطة الأخيرة في المشاركات المحلية لهذه الرياضة في الموسم، بعد سلسلة من الفعاليات التي شملت التجمعين الأول والثاني، وكأس اللجنة الأولمبية.

وأشار إلى أن تنظيم هذه البطولات المتتالية يستهدف رفع جاهزية اللاعبين، وتمكين الأندية من اكتشاف عناصر واعدة، إلى جانب إكساب المشاركين مزيداً من الخبرات في أجواء تنافسية تقام وفق معايير مشابهة للبطولات المعتمدة دولياً من حيث التحكيم وتنظيم المسابقات.

وأعلن أن منتخب رفعات القوة يستعد للمشاركة في بطولة العالم التي تستضيفها مصر في أكتوبر المقبل، بمشاركة نخبة من أفضل لاعبي العالم، موضحاً أن العناصر التي تألقت في كأس اللجنة ستكون ضمن قائمة المنتخب، الذي يبدأ من خلال هذه البطولة مسار التأهل لدورة الألعاب البارالمبية في لوس أنجلوس 2028.

من جانبه، أعرب عبد الله صالح النقبي، عن فخره بتتويج النادي بكأس اللجنة البارالمبية لرفعات القوة للعام الثالث على التوالي، مؤكداً أن هذا الإنجاز يعكس حجم العمل المبذول من مختلف عناصر المنظومة الفنية والإدارية.