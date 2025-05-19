الجواد «الشاهين» يحلق بلقب كأس رئيس الدولة للخيول في إيطاليا





أبوظبي (الاتحاد)

حلق ممثل الإمارات الجواد «إتش أم الشاهين» بلقب المحطة الإيطالية الخامسة لسلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، التي أقيمت في مضمار كابانيللي العشبي في العاصمة الإيطالية روما ضمن سباقات النسخة الـ 32 للكأس الغالية. ونجحت سباقات الكأس الغالية في مواصلة حضورها القوي وتعزيز استمراريتها المهمة وتواجدها في السباقات الأوروبية الكبيرة، تماشياً مع دعم وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، ودوره الريادي الذي ساهم بإحداث نقلة نوعية في سباقات الخيول العربية بكافة دول العالم، كما تقام سلسلة سباقات الكأس الغالية دعماً لخطط صناعة متطورة لسباقات الخيل العربية، ومواصلة دعم الملاك والمربين حول العالم، وتعزيز تربية واقتناء الخيل العربي. ونجح الجواد «إتش أم الشاهين» للمالك هلال العلوي وتحت إشراف المدربة إليزابيث بيرنارد جان فرانسوا، وقيادة الفارس كريستيان ديمورو، في تسجيل حضوره القوي وتأكيد جدارته بالتفوق بلقب سباق المحطة الإيطالية، مسجلاً فوزه الثامن من أصل 9 مشاركات. واقتنص ممثل الإمارات الصدارة عند منعطف النهاية، وتمكن من توسيع الفارق بانطلاقته القوية في عمق المستقيم، ليظهر البطل أداءً مميزاً وعرضاً لافتاً مكنه من حصد لقب السباق الذي أقيم لمسافة 2000 متر عشبي، وسط مشاركة 16 خيلاً تمثل أفضل مرابط الخيل العربية في إيطاليا وأوروبا، ضمن الفئة الثانية للخيول من عمر أربع سنوات فما فوق، وبلغت جوائز السباق 300 ألف يورو. وقطع البطل مسافة السباق بزمن 02:09.8 دقيقة، وجاء بالمرتبة الثانية «عفجان» بشعار الشقب ريسينغ وتحت إشراف جون دو ميول، وقيادة الفارس أوليفييه داندينيه، فيما حل بالمرتبة الثالثة «اكسترا تايم» للمالك جي نيفينز وإشراف ديفيد موريسون وقيادة الفارس اليكسيس لوميتر. حضر السباق وتوج الفائزين عبدالله علي السبوسي، سفير الدولة لدى الجمهورية الإيطالية، وفيصل الرحماني، الأمين العام للجنة العليا المنظمة لسلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية، إلى جانب ماتيا كادروبي، رئيس الاتحاد الإيطالي للخيل العربية، كما شهد السباق حضوراً دبلوماسياً رفيع المستوى من كافة البعثات الدبلوماسية الصديقة. من جهته، قال فيصل الرحماني، الأمين العام للجنة العليا المنظمة لسلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية: «نبارك نجاحات محطة إيطاليا ودورها في تجسيد رؤية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، متوجهين لسموه بأسمى آيات الشكر والعرفان لدعمه ورعايته السخية ودوره الريادي، الذي قادنا لتحقيق وصناعة هذه الإنجازات لمسيرة الخيل العربي في العالم، معرباً عن فخره وسروره بالنجاحات التي سجلتها محطة إيطاليا الخامسة والتطورات التي تحققها في كل عام، بعد أن غدت وجهة الأبطال وبوابة العبور للسباقات الكبرى في أوروبا والخليج، متوجهاً بالتهنئة للمالك هلال العلوي، بمناسبة الانتصار الإماراتي المميز بلقب سباق محطة إيطاليا عبر الجواد» إتش أم الشاهين«، مؤكداً أن هذا الفوز يعكس الإمكانيات الكبيرة لمرابط الخيل الإماراتية على الصعيد الدولي».