صراع الحذاء الذهبي.. مبابي يقترب و180 دقيقة تحسم مصير صلاح





معتز الشامي (أبوظبي)

بات كيليان مبابي لاعب ريال مدريد على أعتاب الفوز بالحذاء الذهبي بعدما سجل هدفاً في الفوز إشبيلية بنتيجة 2-0 في الدوري الإسباني، وذلك قبل مباراة واحدة من نهاية مشوار الفريق في الدوري هذا الموسم.

ويبقى مبابي على بُعد هدف واحد من تحقيق موسم فردي تاريخي، حيث يشتعل صراع الحذاء الذهبي الأوروبي بين مهاجم سبورتينج لشبونة، فيكتور جيوكيريس، ومبابي، ونجم ليفربول محمد صلاح. وسجل المهاجم الفرنسي 29 هدفاً في الدوري هذا الموسم، ليتصدر سباق هدافي الدوري الإسباني، ويفصله هدف واحد عن أن يصبح رابع لاعب في تاريخ الدوري الإسباني يسجل 30 هدفاً في موسمه الأول، بعد رونالدو نازاريو (34 هدفاً)، وبرودينسيو سانشيز (33 هدفاً)، وروماريو (30 هدفاً). ويتقدم مبابي بأربعة أهداف على روبرت ليفاندوفسكي، لاعب برشلونة، ومع تبقي مباراة واحدة في الدوري، من المرجح أن يفوز بجائزة بيتشيتشي (هداف الدوري الإسباني)، في 53 مباراة خاضها في جميع المسابقات، سجل مبابي 41 هدفاً وقدّم 4 تمريرات حاسمة، ولا يزال رونالدو نازاريو يحمل رقماً قياسياً قد لا يتمكن مبابي من تحقيقه، حيث يبقى رونالدو أفضل لاعب في أول ظهور له مع فريق إسباني من حيث الأهداف، حيث سجل البرازيلي 47 هدفاً في 49 مباراة في جميع المسابقات مع برشلونة في موسم 1996-1997، وبالنسبة لريال مدريد، دخل مبابي التاريخ بالفعل، إذ أصبح أول لاعب في تاريخ النادي يُسجل 40 هدفاً أو أكثر في موسمه الأول، أما كريستيانو رونالدو، فقد سجل 33 هدفاً في موسمه الأول، منها 26 هدفاً في الدوري.

و سيلعب كيليان مبابي وريال مدريد في مواجهة ريال سوسيداد الأسبوع المقبل في مباراته الأخيرة هذا الموسم، وبإمكان مبابي أن يصنع التاريخ في الدوري الإسباني بتسجيله هدفاً إضافياً، حيث إن هذا الهدف وحده كفيل بمنحه صدارة الصراع على الفوز بالحذاء الذهبي هذا الموسم، ومع 29 هدفاً (58 نقطة) في الدوري حتى الآن. ويتصدر حالياً مهاجم سبورتينج لشبونة، فيكتور جيوكيريس، قائمة الحذاء الذهبي، حيث أنهى الدوري البرتغالي، مسجلاً 39 هدفاً (58.5 نقطة)، ووفقاً لنظام النقاط الخاص بالحذاء الذهبي، يُحتسب كل هدف يُسجله جيوكيريس بنقطة ونصف، نظراً لأن سبورتينج يلعب في الدوري البرتغالي، وهو ليس من بين أفضل خمس دوريات في أوروبا، ومع مشاركة مبابي في الدوري الإسباني، يُحتسب كل هدف يُسجله بنقطتين. وبهدف واحد فقط، يتفوق على جيوكيريس في عدد النقاط، ويحتل محمد صلاح المركز الثالث في القائمة بتسجيله 28 هدفاً في الدوري الإنجليزي الممتاز (56 نقطة)، لكن يتبقى له مباراتان في البريميرليج أمام برايتون الليلة وكريستال بالاس، ما يعني أن بإمكان الفرعون المصري قلب الأمور في الأمتار الأخيرة من المنافسة.