الثلاثاء 20 مايو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

روما يكتب السيناريو الكارثي على جدران «قلعة الروسونيري»

روما يكتب السيناريو الكارثي على جدران «قلعة الروسونيري»
19 مايو 2025 17:45


معتز الشامي (أبوظبي)

أخبار ذات صلة
كلوب يعود من بوابة روما
نابولي والإنتر.. بطل «الكالشيو» يتأجل إلى «الجولة الأخيرة»

واصل فريق ميلان موسمه المخيب للآمال، مساء أمس، حيث خسر بنتيجة 3-1 أمام روما لينهي «قلعة الروسونيري» الدوري الإيطالي دون الحصول على مركز مؤهل للعب في مسابقة أوروبية في الموسم التالي، لأول مرة منذ موسم 2015/16، وتراجع ميلان بعد هزيمته أمام ذئاب العاصمة إلى المركز التاسع، بفارق 5 نقاط عن لاتسيو، صاحب المركز السادس، المركز مؤهل لدوري المؤتمرات الأوروبية. ومع تبقي مباراة واحدة فقط في الدوري الإيطالي، تبددت آمال ميلان في التأهل لأي بطولة أوروبية الموسم المقبل.وقبل هذه المباراة، لم يخسر ميلان في آخر 10 مباريات في الدوري ضد روما (فاز 6 تعادل 4)، وكان آخر فوز لروما في الدوري الإيطالي في 27 أكتوبر 2019 (2-1 في الأولمبيكو)، وفشل الروسونيري في تحقيق 4 انتصارات متتالية في الدوري الإيطالي هذا الموسم، وكانت آخر مرة سجل فيها 4 انتصارات متتالية في الدوري الإيطالي بين مارس وأبريل 2024 (5 انتصارات). ونجح مدرب روما المخضرم كلاوديو رانييري، في كسر هيمنة ميلان، وذلك في مباراته رقم 500 الدوري الإيطالي، حيث أصبح المدرب الثاني عشر الذي يصل إلى هذا الإنجاز في تاريخ المسابقة، وأضاع ميلان الأسبوع الماضي أفضل فرصة لإنقاذ موسمه، والتأهل إلى الدوري الأوروبي في منتصف الأسبوع، لكن الروسونيري خسر 1-0 أمام بولونيا في نهائي كأس إيطاليا. وكانت الهزيمة بمثابة النهاية لموسمٍ مُخيبٍ للآمال، شهد إقالة المدرب الجديد باولو فونسيكا في منتصف الموسم، ومن المتوقع على نطاقٍ واسع رحيل بديله سيرجيو كونسيساو بعد نهاية الموسم أيضاً، وسيخوض ميلان مباراة مونزا، الأخيرة في الدوري، من دون سيرجيو كونسيساو وسانتي خيمينيز، حيث طُرد المدرب البرتغالي والمهاجم المكسيكي خلال مباراة روما.

ميلان
روما
الدوري الإيطالي
آخر الأخبار
الاتحاد الأوروبي يعلن رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا
الأخبار العالمية
الاتحاد الأوروبي يعلن رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا
اليوم 21:38
سيف بن زايد يعزي في وفاة زايد بن صقر الفلاحي
علوم الدار
سيف بن زايد يعزي في وفاة زايد بن صقر الفلاحي
اليوم 21:35
حمدان بن محمد يشهد توقيع اتفاقية تنفيذ مشاريع الإسكان الميسر
علوم الدار
حمدان بن محمد يشهد توقيع اتفاقية تنفيذ مشاريع الإسكان الميسر
اليوم 21:33
حمدان بن محمد يترأّس اجتماع مجلس الدفاع
علوم الدار
حمدان بن محمد يترأّس اجتماع مجلس الدفاع
اليوم 21:31
الوداد المغربي يُنهي عقد مدربه موكوينا ويُجهز بنهاشم
الرياضة
الوداد المغربي يُنهي عقد مدربه موكوينا ويُجهز بنهاشم
اليوم 21:31
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©