رانكوفيتش: الهزيمة من الشارقة لن توقف «أحلام ليون»

علي معالي (أبوظبي)

يرى الصربي رانكوفيتش مدرب ليون سيتي السنغافوري، أن الفريق عاش حلم تحقيق اللقب القاري، مؤكداً أن الاستفادة من هذه المشاركة كانت كبيرة بالنسبة لفريقه. قال رانكوفيتش: «الدرس الأول من مسيرتنا هو أنه لا يجب أن تتوقف أبداً عن الحلم والإيمان بقدراتنا، في كل مباراة لعبناها في هذه التصفيات، كنا الطرف الأضعف، وهذا صحيح لأننا قادمون من سنغافورة، أظهر لي هذا العام أنه إذا آمنت، وإذا كان لديك مجموعة من اللاعبين مثل أولئك الذين تواجدوا معي، يمكننا الوصول إلى أبعد مدى». وأضاف: «هل سيكون هذا هو الحال العام المقبل؟ لا أعرف، ولكن إذا استطعنا تكرار نصف ما فعلناه هذا العام على الأقل، فسأكون راضياً جداً». وتابع: «المباراة جاءت مثيرة في كافة تفاصيلها، وواجهنا فريقاً يمتلك من الخبرات والكفاءات الكبيرة في أرض الملعب، والدليل أنهم نجحوا في خطف المباراة في وقت صعب للغاية، وهذا لا يحدث من أي فريق». وقال: «أقدم التحية للاعبي فريقي على ما قدموه طوال المباراة وللجماهير التي ساندتنا بقوة، من البداية وحتى المحطة الأخيرة».