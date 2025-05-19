الثلاثاء 20 مايو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

رانكوفيتش: الهزيمة من الشارقة لن توقف «أحلام ليون»

رانكوفيتش: الهزيمة من الشارقة لن توقف «أحلام ليون»
19 مايو 2025 14:20

علي معالي (أبوظبي)

أخبار ذات صلة
كسر عُقدة «خارج الأرض».. الشارقة يفتح «الطريق الجديد»
الحزامي: رسائل سلطان القاسمي التربوية ترتقي بمردود الرياضة

يرى الصربي رانكوفيتش مدرب ليون سيتي السنغافوري، أن الفريق عاش حلم تحقيق اللقب القاري، مؤكداً أن الاستفادة من هذه المشاركة كانت كبيرة بالنسبة لفريقه. قال رانكوفيتش: «الدرس الأول من مسيرتنا هو أنه لا يجب أن تتوقف أبداً عن الحلم والإيمان بقدراتنا، في كل مباراة لعبناها في هذه التصفيات، كنا الطرف الأضعف، وهذا صحيح لأننا قادمون من سنغافورة، أظهر لي هذا العام أنه إذا آمنت، وإذا كان لديك مجموعة من اللاعبين مثل أولئك الذين تواجدوا معي، يمكننا الوصول إلى أبعد مدى». وأضاف: «هل سيكون هذا هو الحال العام المقبل؟ لا أعرف، ولكن إذا استطعنا تكرار نصف ما فعلناه هذا العام على الأقل، فسأكون راضياً جداً». وتابع: «المباراة جاءت مثيرة في كافة تفاصيلها، وواجهنا فريقاً يمتلك من الخبرات والكفاءات الكبيرة في أرض الملعب، والدليل أنهم نجحوا في خطف المباراة في وقت صعب للغاية، وهذا لا يحدث من أي فريق». وقال: «أقدم التحية للاعبي فريقي على ما قدموه طوال المباراة وللجماهير التي ساندتنا بقوة، من البداية وحتى المحطة الأخيرة».

الشارقة
دوري أبطال آسيا
ليون
آخر الأخبار
الاتحاد الأوروبي يعلن رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا
الأخبار العالمية
الاتحاد الأوروبي يعلن رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا
اليوم 21:38
سيف بن زايد يعزي في وفاة زايد بن صقر الفلاحي
علوم الدار
سيف بن زايد يعزي في وفاة زايد بن صقر الفلاحي
اليوم 21:35
حمدان بن محمد يشهد توقيع اتفاقية تنفيذ مشاريع الإسكان الميسر
علوم الدار
حمدان بن محمد يشهد توقيع اتفاقية تنفيذ مشاريع الإسكان الميسر
اليوم 21:33
حمدان بن محمد يترأّس اجتماع مجلس الدفاع
علوم الدار
حمدان بن محمد يترأّس اجتماع مجلس الدفاع
اليوم 21:31
الوداد المغربي يُنهي عقد مدربه موكوينا ويُجهز بنهاشم
الرياضة
الوداد المغربي يُنهي عقد مدربه موكوينا ويُجهز بنهاشم
اليوم 21:31
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©