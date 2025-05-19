الهلال يبحث عن نقطة المشاركة في دوري النخبة الآسيوي

الرياض(أ ف ب)

يحتاج الهلال ثاني الترتيب إلى نقطة التعادل، عندما يحلّ ضيفاً على الوحدة ضمن المرحلة 33 قبل الأخيرة، من بطولة السعودية في كرة القدم، من أجل ضمان مشاركته في دوري أبطال آسيا للنخبة.وعموماً يحق للفرق صاحبة المراكز الثلاثة الأولى في الدوري السعودي المشاركة في دوري أبطال آسيا للنخبة، لكن تتويج الأهلي باللقب القاري خطف البطاقة من صاحب المركز الثالث، فانحصر التنافس بين الهلال (71 نقطة) والقادسية (65) قبل نهاية الدوري لجولتين. والمعادلة واضحة أمام القادسية الذي يحتاج إلى الفوز في مباراتيه بينها واحدة ضد الهلال في الجولة الأخيرة، وخسارة الهلال في مباراتيه لكي ينتزع البطاقة الثانية بعد الاتحاد المتوج بطلاً. ويمر الهلال بفترة جيدة لا سيما بعد إقالة مدربه البرتغالي جورجي جيسوس وتعيين محمد الشلهوب خلفاً له، لأن الفريق حقق الفوز في مبارياته الثلاث حتى الآن بإشراف مهاجمه السابق. بيد أن الهلال يعاني من غيابات كثيرة في صفوفه تطال البرازيلي كايو سيزار والبرتغالي جواو كانسيلو وياسر الشهراني وحمد اليامي بداعي الإصابة، في حين سيخضع حسان تمبكتي لفحوص طبية، بعد أن تعرض المدافع لعارض صحي، تسبب في استبعاده من المشاركة مع الهلال في التدريبات الجماعية للفريق. ويغيب عن الوحدة الذي يصارع من أجل البقاء علي السالم بسبب تراكم البطاقات. ويحل الاتحاد البطل ضيفاً ثقيلاً على الشباب الثلاثاء. ويتصدر الاتحاد ترتيب المسابقة برصيد77 نقطة، بينما يحتل الشباب المركز السادس برصيد 57 نقطة. وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين، قد شهدت فوز الاتحاد 2-1. وسيعود إلى صفوف الاتحاد لاعب وسطه الفرنسي موسى ديابي، بعد انتهاء إيقافه مباراتين، بسبب الحصول على بطاقة حمراء خلال مباراة النصر. ويعود حسن كادش بعد التعافي الكامل من الإصابة التي لحقت به خلال الفترة الأخيرة، في حين يغيب عنه البرازيلي فابينيو لتراكم البطاقات، فيما لم يتحدد موقف المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة الذي يعاني من إصابة وعاود تدريبات خفيفة. على الجانب الآخر، يدخل الشباب تحت قيادة مدربه التركي فاتح تيريم طامعاً في تحقيق الفوز وتعكير أفراح الاتحاد من جهة، ومواصلة الانتصارات من جهة أخرى وإنهاء الموسم في مركز متقدم. وسيعود للشباب المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله بعد رفع الإيقاف عنه. وسيدخل الشباب لقاء الاتحاد بالقوة الضاربة ممثلة في ثلاثي الفريق البرتغالي دانيال بودينسي بالإضافة إلى البلجيكي يانيك كاراسكو ومن خلفهم الأرجنتيني كريستيان خوانكا. ويشتعل الصراع في قاع الترتيب لتحاشي الهبوط بين سبعة فرق بعد سقوط الرائد رسمياَ. وتتمسك الأندية السبعة بأمل البقاء حتى الرمق الأخير. وسيقاتل العروبة لتحقيق نتيجة إيجابية أمام القادسية ضمن محاولاته للهروب من الهبوط. ويحتل القادسية المركز الثالث برصيد 65 نقطة، فيما العروبة في المركز السادس عشر برصيد 30 نقطة بفارق نقطتين عن الأخدود صاحب المركز السابع عشر، ومثلهما عن الوحدة صاحب المركز الخامس عشر، وثلاث نقاط عن الفتح صاحب المركز الرابع عشر برصيد 33 نقطة والذي يحلّ الخميس المقبل ضيفاً على ضمك الثاني عشر بـ35 نقطة مما يشعل فتيل المواجهة بينهما. كما تبدو فرص الأخدود صعبة في البقاء بعد احتلال المركز قبل الأخير برصيد 28 نقطة، عقب الخسارة أمام الفيحاء والذي أبتعد خطوة عن منطقة القاع. ويلتقي الخميس الأخدود مع الرائد متذيل الترتيب برصيد 21 نقطة. ولا يزال موقف الخلود يدعو للقلق، حيث يحتل المركز الثالث عشر برصيد 33 نقطة، عندما يستقبل الفيحاء الحادي عشر برصيد 36 نقطة، والذي انتعشت حظوظه في البقاء بفوزه الأخير على الأخدود. وفي باقي المباريات، يلعب التعاون مع الرياض والنصر مع الخليج والأهلي مع الاتفاق.