علي محمد: معسكر سنغافورة حقق أهدافه قبل نهائي آسيا

علي معالي (أبوظبي)

أكد علي محمد إداري فريق الشارقة أن المعسكر في سنغافورة قبل المباراة ضد ليون سيتي في نهائي دوري أبطال آسيا 2 بعدة أيام كانت صائبة تماماً، حيث تعود اللاعبون على أجواء سنغافورة، في ظل التغير المناخي بين الإمارات وسنغافورة.

وأضاف: «لم نفقد الأمل مطلقاً بعد هدف التعادل للمنافس، خاصة أن لدينا خبرات كبيرة بصفوف الفريق، وهو ما جعلنا نسجل هدف المباراة الثاني في الوقت بدل الضائع، ومعنويات اللاعبين كانت عالية للغاية».

وقال علي محمد: «الكأس خطوة جديدة للملك نحو آسيا، وهي فرصة كنا ننتظرها منذ سنوات لكي نثبت قدرتنا العالية على تشريف الكرة الإماراتية في المحافل الخارجية، ودون شك الـ 500 متفرج في استاد بيشان كنت أعتبرها 5 آلاف مشجع لرغبتهم في أن يظل الملك مسيطراً على المباراة».

وتابع علي محمد: «رأيت الرغبة وتحقيق الانتصار على وجوه اللاعبين، وفي فكر الجهاز الفني الذي بذل جهداً كبيراً، خلال الفترات الماضية، وكانت تعليمات كوزمين واضحة قبل نهاية المباراة بالضغط المستمر على المنافس لخطف هدف وهو ما حدث».