مدربون ولاعبون: «أبوظبي جراند سلام» للجوجيتسو نموذج عالمي للبطولات



أبوظبي (وام)



أكد عدد من المدربين واللاعبين المشاركين في بطولة «أبوظبي جراند سلام للجوجيتسو»، أن البطولة باتت تمثل نموذجاً عالمياً متفرداً يتجاوز حدود المنافسة التقليدية، ويُسهم بشكل مباشر في تطوير اللعبة على المستويين الفني والتنظيمي والتحكيمي، مشيرين إلى نجاح أبوظبي في ترسيخ مكانتها عاصمة عالمية لرياضة الجوجيتسو، من خلال استضافتها لجولات متميزة من البطولة التي اختتمت أمس في «مبادلة أرينا» بمدينة زايد الرياضية، بمشاركة نخبة من اللاعبين من مختلف أنحاء العالم.

وأجمع المشاركون على أن البطولة، في نسختها الأخيرة، تميزت بمستوى تنظيمي وفني وتحكيمي رفيع، وحضور جماهيري لافت، ما أسهم في الارتقاء بمستوى المنافسات، وتعزيز التجربة التفاعلية بين اللاعبين والمدربين على أرض البساط، خاصة مع اعتماد نظام يتيح التواصل الصوتي المباشر بين المدربين واللاعبين أثناء النزالات.

وقال المدرب أحمد القضماني، من فريق «الجوجيتسو إكس» الكويتي، إن بطولة أبوظبي جراند سلام تمثل منصة مثالية لصقل مهارات اللاعبين، بفضل البيئة الاحترافية التي توفرها، مشيداً بالتحسينات التنظيمية التي طالت النسخة الأخيرة، وعلى رأسها السماح بتوجيه اللاعبين أثناء النزالات خلال النزال من مكان قريب، ما يرفع من كفاءة الأداء الفني ويعزز فرص الفوز.

وأعرب اللاعب الكازاخستاني أنطون ديمتريوكوف، عن اعتزازه بالمشاركة في البطولة، رغم عدم تمكنه من الصعود لمنصة التتويج هذا العام، مؤكداً أن الحدث يمثل إضافة نوعية لرياضة الجوجيتسو على مستوى العالم، سواء من حيث مستوى اللاعبين أو التنظيم أو الحضور الجماهيري.

وعبر زايد الشامسي، لاعب نادي الوحدة، عن سعادته بالفوز بالميدالية الذهبية في وزن 56 كجم للحزام البني، واصفاً البطولة بأنها «منصة عالمية» تُحفّز المشاركين على تقديم أقصى طاقاتهم، وقال إن تمثيل الدولة في هذا المحفل منحه دافعاً إضافياً لمواصلة التميز.

وأوضح يوسف الدوسري، مساعد مدرب «الجوجيتسو إكس»، أن النسخة الحالية من البطولة في أبوظبي كانت الأقوى من بين جميع الجولات، مرجعاً ذلك إلى مشاركة عدد كبير من الأبطال العالميين والمدربين المحترفين، بالإضافة إلى التنظيم المحترف الذي يراعي أدق التفاصيل.

وقال اللاعب سيف الفارسي من نادي بني ياس، المشارك في فئة الحزام البنفسجي وزن 62 كجم، إن البطولة تمثل تجمعاً عالمياً متميزاً تستضيفه العاصمة «أبوظبي»، وتوفر فرصة مثالية للاحتكاك مع نخبة اللاعبين على مستوى العالم، ما يسهم في إعداد اللاعبين الإماراتيين للاستحقاقات الدولية المقبلة، وفي مقدمتها بطولة العالم.

وتواصل بطولة أبوظبي جراند سلام للجوجيتسو ترسيخ حضورها الدولي عاماً بعد عام، لتصبح واحدة من أبرز البطولات على أجندة اللعبة عالمياً، بما توفره من بيئة احترافية ومنافسات عالية المستوى، تعكس ريادة دولة الإمارات ومكانتها كوجهة أولى لرياضة الجوجيتسو حول العالم.