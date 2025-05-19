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الرياضة

سالم عبدالرحمن يحقق الفوز الأول في «الشارقة لأساتذة الشطرنج»

سالم عبدالرحمن يحقق الفوز الأول في «الشارقة لأساتذة الشطرنج»
19 مايو 2025 16:30

 
الشارقة (وام)
حقق الأستاذ الدولي الكبير سالم عبدالرحمن لاعب منتخبنا الوطني ونادي الشارقة الثقافي للشطرنج الفوز الأول له في الجولة الثانية من بطولة الشارقة الدولية لأساتذة الشطرنج، التي ينظمها نادي الشارقة الثقافي للشطرنج برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، بمشاركة 350 لاعباً ولاعبة.
جاء فوز سالم على حساب البولندي جان مالك على الطاولة الخامسة فيما واصل الأوزبكي نادر بيك عبد الستاروف المصنف الأول على البطولة، بطل العالم للشطرنج السريع عام 2022 مسلسل التعادلات بعدما تعادل مع الهندي أديتيا ميتال على الطاولة الـ12 وامتدّ التعادل للطاولة الأولى، حيث تعادل الهولندي أنيش جيري المصنّف الثاني في البطولة مع الهندي كارثيك فينكاتارامان.
وتصدر 3 لاعبون قمة الترتيب بعد الجولة الثانية برصيد نقطتين، بعدما حصدوا العلامة الكاملة في أول جولتين وهم الصيني داي تشانجرين والصربي ألكسندر إندجيتش والهندي فيساخ فيما تساوى 27 لاعباً برصيد 1.5 نقطة.
وكان عمران عبدالله النعيمي رئيس اللجنة المنظمة العليا للبطولة نائب رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج قد افتتح الجولة الثانية على الطاولة الأولى للبطولتين الأولى والثانية، من ناحية أخرى، احتفظ 21 لاعباً بالصدارة في البطولة الثانية تحت 2500 نقطة بعد تحقيق العلامة الكاملة في أول جولتين فيما تساوى 27 لاعباً برصيد 1.5 نقطة.

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