تتويج فريق العين بدرع مسابقة دوري تحت 18 سنة «أ»



دبي (الاتحاد)

تُوج فريق العين بطلًا لمسابقة دوري تحت 18 سنة (أ) للموسم 2024/2025 بعد فوزه على فريق الجزيرة بثلاثة أهداف لهدف في المباراة التي أقيمت أمس، على الملعب الفرعي لاستاد طحنون بن محمد، في الجولة الأخيرة للمسابقة.

سجل أهداف العين اللاعبون عبدالله راشد، منتظر مهند، مانع كريم، فيما سجل هدف الجزيرة، اللاعب كرم وائل.

وقام فهد إسماعيل الحوسني، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، نائب رئيس لجنة المسابقات، بتسليم الجهاز الفني والإداري ولاعبي العين درع مسابقة الدوري والميداليات الذهبية، بحضور مسؤولي النادي.

تصدر فريق الشباب في نادي العين جدول الدوري برصيد 55 نقطة، حصدها من الفوز في 18 مباراة، وتعادل وخسارة، وجاء شباب الأهلي في المركز الثاني برصيد 47 نقطة، ثم الإمارات في المركز الثالث وله 41 نقطة.