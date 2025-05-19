الثلاثاء 20 مايو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

تتويج فريق العين بدرع مسابقة دوري تحت 18 سنة «أ»

تتويج فريق العين بدرع مسابقة دوري تحت 18 سنة «أ»
19 مايو 2025 16:20

 
دبي (الاتحاد)
تُوج فريق العين بطلًا لمسابقة دوري تحت 18 سنة (أ) للموسم 2024/2025 بعد فوزه على فريق الجزيرة بثلاثة أهداف لهدف في المباراة التي أقيمت أمس، على الملعب الفرعي لاستاد طحنون بن محمد، في الجولة الأخيرة للمسابقة.
سجل أهداف العين اللاعبون عبدالله راشد، منتظر مهند، مانع كريم، فيما سجل هدف الجزيرة، اللاعب كرم وائل.
وقام فهد إسماعيل الحوسني، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، نائب رئيس لجنة المسابقات، بتسليم الجهاز الفني والإداري ولاعبي العين درع مسابقة الدوري والميداليات الذهبية، بحضور مسؤولي النادي.
تصدر فريق الشباب في نادي العين جدول الدوري برصيد 55 نقطة، حصدها من الفوز في 18 مباراة، وتعادل وخسارة، وجاء شباب الأهلي في المركز الثاني برصيد 47 نقطة، ثم الإمارات في المركز الثالث وله 41 نقطة.

أخبار ذات صلة
حصد لقب دوري أبطال آسيا 2.. سلطان القاسمي يكافئ فريق الشارقة بـ 20 مليون درهم
صراع الوصافة يشتعل.. الوحدة إلى «الثاني» بـ«نقطة» الجزيرة
فريق العين
فريق الجزيرة
كرة القدم
دوري تحت 21
دوري الشباب
آخر الأخبار
الاتحاد الأوروبي يعلن رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا
الأخبار العالمية
الاتحاد الأوروبي يعلن رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا
اليوم 21:38
سيف بن زايد يعزي في وفاة زايد بن صقر الفلاحي
علوم الدار
سيف بن زايد يعزي في وفاة زايد بن صقر الفلاحي
اليوم 21:35
حمدان بن محمد يشهد توقيع اتفاقية تنفيذ مشاريع الإسكان الميسر
علوم الدار
حمدان بن محمد يشهد توقيع اتفاقية تنفيذ مشاريع الإسكان الميسر
اليوم 21:33
حمدان بن محمد يترأّس اجتماع مجلس الدفاع
علوم الدار
حمدان بن محمد يترأّس اجتماع مجلس الدفاع
اليوم 21:31
الوداد المغربي يُنهي عقد مدربه موكوينا ويُجهز بنهاشم
الرياضة
الوداد المغربي يُنهي عقد مدربه موكوينا ويُجهز بنهاشم
اليوم 21:31
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©