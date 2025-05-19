شاهين للرجبي يفوز على كرواتيا ودياً



دبي (الاتحاد)

خاض فريق نادي شاهين للرجبي فئة السباعي 5 مباريات ودية أمام منتخب كرواتيا للرجبي الذي يعسكر حالياً في دبي، استعدادا لبطولة أوروبا، والتي جرت بينهما في ملعب كلية دبي للتخاطب بالإنجليزية بالمدينة الاكاديمية، يومي السبت والأحد الماضيين، ونجح فريق شاهين في الفوز في 4 مباريات فيما كانت الخسارة الوحيدة التي خاضها الفريق بلاعبي الصف الثاني، حيث انتهت المباراة الأولى بفوز شاهين (47-7) فيما فاز كرواتيا في المباراة الثانية (28-7) وعاد شاهين لانتصارات بالفوز (60-0) و(26-17) و(28-19).

وتأتي المباريات الودية التي لعبها فريق شاهين في إطار استعداداته للمشاركة في بطولة البرتغال الدولية والتي ستقام خلال شهر يونيو المقبل، ضمن خطة تجهيز اللاعبين المواطنين للمنتخبات الوطنية، ونجح شاهين في الوصول إلى نهائي دوري الدرجة الأولى هذا الموسم للمرة الأولى في تاريخه، كما فاز ببطولة بورنيو الدولية لسباعيات الرجبي والتي أقيمت في منطقة ساندكا الماليزية.

وأعرب محمد سلطان الزعابي أمين عام الاتحاد عن سعادته بالمستوى الذي قدمه فريق شاهين في المباريات الودية أمام منتخب كبير مثل كرواتيا مؤكدا أن هذا المستوى هو نتاج عمل الاتحاد واهتمامه بهذا الفريق والذي يضم جميع عناصره من اللاعبين المواطنين وهناك خطة عمل واستراتيجية لهذا الفريق سواء على المستوى البعيد أو القريب وقد شاهدنا المستوى يتطور بشكل واضح من خلال النتائج في البطولات.

وأضاف أن اتحاد الرجبي يسعى لتطوير مستوى اللاعبين واللاعبات ولدينا فريق المها الخاص باللاعبات المواطنات وندرك أن الاهتمام بفريقي شاهين والمها سيكون له مردود كبير على منتخباتنا الوطنية في المرحلة المقبلة، وهناك اتجاهات متعددة داخل الاتحاد لتطوير اللعبة ورؤية واضحة للمستقبل وأهداف دائما نضعها ونسعى لتحقيقها، وهدفنا الأسمى رفع علم الإمارات في كل المشاركات الخارجية.