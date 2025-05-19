«هملولة» تعانق السيف الفضي للحول إنتاج في «ختامي الوثبة»



الوثبة (الاتحاد)



شهدت تحديات هجن أبناء القبائل في المهرجان الختامي لسباقات الهجن، منافسات قوية في الفترة الصباحية، عبر إقامة 16 شوطاً مثيرة للحول والزمول لمسافة 8 كيلومترات وسط تنافس محموم على الرموز الكبرى.

وعانقت «هملولة» بشعار مسيعيد سويد بن قران المنصوري، السيف الفضي، المخصّص للحول المحليات إنتاج، بعد أن قطعت رحلة الـ8 كيلومترات في 12:19:73 دقيقة، محققةً أفضل توقيت.

وفي الشوط الثاني، أهدى «المحيط» لمالكها علي بن سهيل اليبهوني الظاهري، بندقية الزمول المحليات إنتاج بعد أن أنهى المسافة في 12:45:24 دقيقة، فيما حصلت «ابية» لمحمد فرج بن راشد عبيد المنصوري، ، على خنجر الحول المهجنات إنتاج، بعد أن تصدرت الشوط الثالث، بتوقيت 12:20:48 دقيقة، وقبض «ريماس» لسعيد فلاح بن جابر الأحبابي، على الناموس في الشوط الرابع، وشداد الزمول مهجنات إنتاج، بعد أن كان أول الواصلين إلى خط النهاية بتوقيت قدره 12:37:51 دقيقة.

وأسفرت الأشواط من الخامس وحتى العاشر عن فوز «جبارة» لحمد سالم بن سليم الكتبي، و«موق» لمحمد خالد بن عبدالله العطية، و«طاغي» لسيف بن قناص العامري، و«نهب» لمحمد عتيق بن زيتون المهيري، و«الدوحة» لمحمد مبارك بن مسفر الشهواني الهاجري.

وفي الأشواط من الحادي عشر وحتى السادس عشر جاء الفوز لصالح، «وديعة» لمالكها العثة بن خزع العثة العامري، و«الأسد» لأحمد حميد بن دويس الشامسي، و«صايب» لسهيل محمد سهيل بن عويضان العامري، و«سمحة» لساري بلوش بن براك المزروعي، و«طلة» لعبدالعزيز سلطان تريم الكتبي، و«الجزيرة» لمحمد أحمد صالح سويلم، و«قودلفن» لخالد علي محمد عثمان.