«دبي للسلة» يواجه سيديڤيتا في نصف نهائي الدوري الأدرياتيكي



أبوظبي (الاتحاد)

يلتقي مساء الغد فريق دبي لكرة السلة مع فريق سيديڤيتا أولمبيا السلوفيني في المباراة الفاصلة للتأهل إلى الدور نصف النهائي لرابطة كرة السلة لدول البحر الأدرياتيكي (ABA)، التي ستقام بينهما بصالة كوكاكولا أرينا في دبي.

ووجهت إدارة نادي دبي لكرة السلة الدعوة إلى جماهير الإمارات وعشاق كرة السلة للحضور إلى صالة كوكاكولا أرينا لتشجيع الفريق ومساندته للوصول إلى نصف نهائي الدوري الأدرياتيكي.

كان فريق دبي قد حقق الفوز في المواجهة الأولى بنتيجة 86-85 فيما فاز فريق سيديڤيتا أولمبيا في المباراة الثانية 94-89 وطبقاً لنظام «بست أوف 3» تقام مباراة فاصلة لتحديد الفريق الذي سيصعد للدور نصف النهائي للدوري، والتقى الفريقان هذا الموسم في 3 مواجهات وفاز فريق دبي في الفوز بمباراتين.

ويقود فريق دبي المدرب جوريكا جوليماتش، الذي يتمتع بخبرة واسعة وعقلية استراتيجية، في التعامل مع المباريات بجانب مجموعة متميزة من اللاعبين في مقدمتهم اللاتفي دافيس بيرتانس القادم من الدوري الأميركي (NBA) وسان أنطونيو سبيرز وواشنطن ويزاردز ودالاس مافريكس وأوكلاهوما سيتي ثاندر وشارلوت هورنتس.

ويُعد نادي دبي أول فريق كرة سلة محترف في المنطقة ينافس في دوري أوروبي، ويطمح للانضمام إلى اليوروليج قريبًا.

ويشارك في الدوري الأدرياتيكي فرق من صربيا وكرواتيا وسلوفينيا والجبل الأسود، ومقدونيا الشمالية، والبوسنة، والهرسك.