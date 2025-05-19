سلمان بن إبراهيم يهنئ الشارقة بفوزه بدوري أبطال آسيا 2

كوالالمبور (دبي)

هنأ الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، أسرة نادي الشارقة، بمناسبة فوز فريقه الكروي ببطولة دوري أبطال آسيا 2، مؤكداً أن هذا الإنجاز يعد نقلة نوعية في تاريخ النادي وضعته ضمن كوكبة أبطال مسابقات الأندية الآسيوية.

وأشار الشيخ سلمان بن إبراهيم إلى أن فوز فريق الشارقة باللقب يترجم روح العزيمة والإصرار، التي تحلى بها أفراد الفريق الذي واصل تقديم عروضه الفنية الكبيرة في هذه المسابقة، وقدم أداءً فنياً متميزاً في المباراة النهائية استحق معه الظفر باللقب الغالي، وأكد رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أن هذا الإنجاز الباهر يترجم جهود إدارة نادي الشارقة في تسخير كافة الإمكانيات من أجل إعداد الفريق للمشاركة القارية وتقديم بطولة ستسجل بحروف من ذهب في تاريخ النادي وكرة القدم الإماراتية بصفة عامة.

ووجه الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة التحية إلى فريق ليون سيتي سيلرز السنغافوري، على الروح العالية التي أظهرها لاعبوه على امتداد زمن المباراة النهائية، معرباً عن ثقته بقدرة الفريق على مواصلة نتائجه الجيدة في المسابقات الآسيوية مستقبلاً، كما نوّه رئيس الاتحاد الآسيوي بالدور الكبير الذي لعبته الاتحادات الوطنية الأعضاء والأندية المشاركة في مختلف بطولات الأندية الآسيوية على امتداد الأشهر التسعة الماضية، والتي وصفها بأنها شكّلت محطة فاصلة في مسيرة كرة القدم القارية على مستوى الأندية.