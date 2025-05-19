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الرياضة

حفل جائزة الكرة الذهبية 22 سبتمبر

حفل جائزة الكرة الذهبية 22 سبتمبر
19 مايو 2025 17:36

باريس (أ ف ب)

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يُقام حفل جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 2025 في 22 سبتمبر المقبل، وسيكون عدد الجوائز المخصصة للنساء والرجال متساوياً للمرة الأولى، وفقاً لما أعلنه المنظمون.
وأضافت مجلة «فرانس فوتبول» الفرنسية، التي تقف خلف فكرة الجائزة الفردية الأكثر شهرة في عالم الكرة المستديرة والاتحاد الأوروبي لكرة القدم «ويفا» جوائز أفضل حارسة مرمى، وأفضل لاعبة شابة، وأفضل هدافة في نادٍ أو منتخب وطني هذا العام، وذلك في حفل سيُقام على مسرح شاتليه في العاصمة الفرنسية باريس.
وسيوزع إجمالي 6 جوائز لكل من اللاعبين واللاعبات، بالإضافة إلى استحداث جائزة جديدة هي جائزة سقراط للأعمال، التي تعزز التضامن، وهي متاحة للرجال أو النساء.
وسيتم الإعلان عن المرشحين للجوائز في أوائل أغسطس المقبل.
وطغت مقاطعة ريال مدريد الإسباني للحفل على توزيع الجوائز العام الماضي، بعدما علم النادي الملكي مسبقاً بعدم فوز مهاجمه البرازيلي فينيسيوس جونيور بجائزة أفضل لاعب التي كانت من نصيب لاعب خط وسط مانشستر سيتي الإنجليزي، الإسباني رودري، وأحرزت مواطنة الأخير لاعبة وسط برشلونة أيتانا بونماتي جائزة أفضل لاعبة.

فرانس فوتبول
جائزة الكرة الذهبية
اليويفا
الفيفا
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