ماتيوس ينتقد طريقة تعامل البايرن مع ملف ساني!

ميونيخ (د ب أ)

يرى النجم الألماني السابق لوثار ماتيوس أن بايرن ميونيخ يقف على مفترق طرق في مساعيه للاحتفاظ بالمهاجم ليروي ساني.

وقال ماتيوس، عبر شبكة «سكاي» اليوم: «لقد أكد بايرن ميونيخ مراراً ضرورة خفض الرواتب، وبناء على ذلك لا ينبغي عليهم تحسين عرضهم لساني، وإلا سيفقدون مصداقيتهم، في هذه الحالة، إما أن يستسلم أحدهم وينكشف أمره، أو ينتهي الأمر بانفصال النادي واللاعب».

وبإمكان ساني (29 عاماً) الرحيل عن النادي البافاري هذا الصيف بالمجان، وقد عرض بايرن ميونيخ تمديد عقده حتى 2028، لكن تردد أنه سيتم تخفيض راتبه بشكل كبير، وهو الأمر الذي رفضه اللاعب، قبل أن يؤكد بايرن أنه لم يتم اتخاذ القرار النهائي في هذا الملف.

وأوضح ماتيوس: «الطريقة التي تعامل بها بايرن ميونيخ مع صورته العامة كانت مؤسفة من نواحٍ عديدة.. تصريحات مثل التي أدلى بها المدير الرياضي ماكس إيبرل، والتي زعم فيها التوصل إلى اتفاق مع اللاعب، لم تضف سوى المزيد من الإثارة على عناوين الصحف، لذلك لا ينبغي إلقاء اللوم على وسائل الإعلام، بل علينا أن ننظر إلى أنفسنا ونعمل على تحسين التواصل الداخلي مع الجهات المعنية».

ووصف أولي هونيس الرئيس الشرفي لبايرن ميونيخ التكهنات المحيطة بمستقبل ساني بأنها «سيرك إعلامي لا نهاية له».