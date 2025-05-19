فتح باب التسجيل للنسخة الـ17 من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو



أبوظبي (الاتحاد)

أعلن اتحاد الجوجيتسو عن فتح باب التسجيل للمشاركة في النسخة السابعة عشرة من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، التي تقام في نوفمبر المقبل في صالة مبادلة أرينا بالعاصمة أبوظبي.

وتُعد البطولة واحدة من أبرز الفعاليات على أجندة رياضة الجوجيتسو العالمية، إذ تستقطب نخبة اللاعبين واللاعبات من مختلف دول العالم، وتوفر لهم منصة مثالية لاستعراض مهاراتهم في مختلف الفئات العمرية، ضمن أجواء تنافسية عالية تعكس مكانة أبوظبي كمركز عالمي لرياضة الجوجيتسو.

ويقول محمد سالم الظاهري، نائب رئيس الاتحاد: «من المتوقع أن تستقطب النسخة المقبلة أكثر من 10 آلاف لاعب ولاعبة من دول العالم كافة، في رقم غير مسبوق يؤكد ريادة البطولة ومكانتها الدولية». وأضاف: «تواصل أبوظبي ترسيخ مكانتها كوجهة رياضية عالمية بفضل دعم القيادة الرشيدة، وتمثّل هذه النسخة محطة استثنائية في تاريخ البطولة، لما تحققه من انتشار وتأثير على الساحة الرياضية محلياً وإقليمياً وعالمياً».

وأوضح أن اللجنة المنظمة بدأت في تلقّي استفسارات وطلبات التسجيل من اللاعبين الراغبين في المشاركة، انطلاقاً من أهمية البطولة وخصوصيتها، حيث تمنح المشاركين أعلى عدد من النقاط التصنيفية، وتشكّل محطة حاسمة في مسار التنافس على جائزة أبوظبي العالمية للجوجيتسو، أرفع الجوائز على الساحة الدولية.

وتنطلق فعاليات البطولة ببطولة أبوظبي العالمية للهواة من حملة الحزامين الأبيض والأزرق، ومنافسات الباراجوجيتسو لجميع فئات الأحزمة تليها منافسات مهرجان أبوظبي العالمي للجوجيتسو المخصّصة لفئات الأطفال والبراعم والأشبال من حملة الحزام الأبيض.

ويتواصل الحماس مع بطولة أبوظبي العالمية للناشئين، والتي يتزامن يومها الأول مع الافتتاح الرسمي للبطولة، والمخصّصة للأحزمة الرمادي والأصفر والبرتقالي والأخضر والأزرق والبنفسجي، تليها بطولة أبوظبي العالمية للأساتذة، والتي تشهد نزالات نخبة من حملة الأحزمة البنفسجي والبني والأسود لفئة الأساتذة.

وتُختتم البطولة مع بطولة أبوظبي العالمية للمحترفين، حيث تقام النزالات النهائية لفئة الحزام البنفسجي والبني والأسود.

ودعت اللجنة المنظمة للبطولة اللاعبين واللاعبات الراغبين في المشاركة إلى المبادرة بالتسجيل عبر الموقع الإلكتروني: www.uaejjf.com، مؤكدة أن البطولة تحظى باهتمام واسع من مختلف الفئات، نظراً لمكانتها العالمية ودورها في إبراز المواهب وصناعة الأبطال.