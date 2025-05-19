أرتيتا يثق في دعم جماهير أرسنال رغم الفشل!

لندن (د ب أ)

أكد الإسباني ميكيل أرتيتا، المدير الفني لفريق أرسنال، ثقته في دعم جماهير الفريق له وذلك رغم فشل الفريق في سعيه لتحقيق لقب كبير هذا الموسم.

وحجز أرسنال حجز مكانه في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، وذلك بعد فوزه على نيوكاسل 1-0، أمس الأحد، وهي النتيجة التي مكنت الفريق من التواجد في وضع جيد لإنهاء الموسم في المركز الثاني بالدوري للموسم الثالث على التوالي.

وبعد مباراة أرسنال الأخيرة على ملعبه في الموسم الذي شهد خروجه من الدور قبل النهائي في بطولتي دوري الأبطال وكأس الرابطة، وجه أرتيتا خطاباً لجماهير الفريق مؤكداً أنه في طريقه لحصد الألقاب.

وغادر بعض جماهير أرسنال ملعب الإمارات الذي يتسع لـ60 ألف متفرج وذلك قبل خطاب أرتيتا على أرض الملعب، لكنه حينما سئل عن ما إذا كان يعتقد أن جماهير النادي تدعمه قال: «هذا ما أشعر به لكنني لا أعلم».

وأضاف: «مع الأشخاص الذين أراهم كل يوم في الشارع والذين يتواصلون معي دائماً أرى ذلك كل يوم بنسبة 100 %».

وتابع أرتيتا: «لكنهم يريدون الكثير أيضاً لأننا رفعنا سقف التوقعات ولقد شاهدوا قدرة الفريق على التنافس أمام أي فريق، نحتاج للإيمان بأننا سنفعل ذلك معاً».

ويسافر أرسنال يوم الأحد المقبل لمواجهة مضيفه ساوثهامبتون في آخر مباريات الموسم، الذي فشل فيه الفريق في تحقيق أي لقب منذ فوزه بكأس الاتحاد عام 2020 تحت قيادة أرتيتا، وهو لقبه الوحيد في خمسة أعوام ونصف تولى فيها قيادة الفريق.