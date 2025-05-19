«مبشرة» تتوج بالسيف الذهبي في شوط الحول المفتوح

الوثبة (الاتحاد)



شهد معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد سباقات الهجن، ختام منافسات هجن أبناء القبائل، ضمن فعاليات المهرجان الختامي السنوي للهجن العربية الأصيلة ختامي الوثبة 2025 على سيف صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، التي أقيمت اليوم، بميدان الوثبة للهجن.

وتوج معاليه الفائزين برموز الحول والزمول لهجن أبناء القبائل التي أقيمت لمسافة 8 كلم، حضر المنافسات الشيخ راشد بن حمدان بن محمد آل نهيان رئيس هيئة طيران الرئاسة.

وارتفعت التحديات على مدار 8 أشواط خصصت للرموز، منها 4 رموز في الفترة الصباحية لفئة الإنتاج، و4 رموز في الفترة المسائية والتي شهدت الصراع على السيف الأغلى.

وحلقت «مبشرة» لمانع علي حماد الشامسي بالسيف الذهبي في شوط الحول المفتوح، وأهدت مالكها الجائزة المالية وقدرها 5 ملايين درهم، حيث استطاعت تقديم أداء قوي وأنهت مسافة الشوط في 12:05:43 دقيقة، تاركة المركز الثاني لـ«أيقونة» المملوكة لناصر عبد الله أحمد المسند بتوقيت 12:09:04 دقيقة، وحلت في المركز الثالث «الشرود» لحميد سعيد النيادي بتوقيت 12:12:10 دقيقة.

وأهدى «مضبوط» مالكه سعيد جابر عبد الله محمد رمز ثاني أقوى أشواط هجن أبناء القبائل، وانتزع البندقية و2 مليون درهم في شوط الزمول المفتوح عن جدارة واستحقاق بعد أن سجل اسمه لأول مرة في سجلات تاريخ الوثبة، حيث قطع مسافة الشوط في توقيت زمني قدره 12:28:90 دقيقة، متفوقاً على «مفوض» بشعار المضمر المخضرم علي جميل الوهيبي الذي حل في المركز الثاني بتوقيت 12:30:51 دقيقة، وأنهى الشوط في المركز الثالث «مباشر» بشعار مانع علي حماد الشامسي بتوقيت 12:33:24 دقيقة.

وسيطر شعار مانع علي حماد الشامسي على شوط الحول المحليات بحصول مطاياه على المركزين الأول والثاني، لينتزع رمز الخنجر، إلى جانب الجائزة المالية وقدرها 2.5 مليون درهم، حيث حلقت «مصيحه» بالناموس بتوقيت 12:13:64 دقيقة، وفي المركز الثاني «اليافل» بنفس شعار الشامسي بتوقيت 12:165:23 دقيقة، وفي المركز الثالث «ساسكو» لناصر عبد الله أحمد المسند التي توجت بنفس الرمز في العام الماضي.

وفاز «ضاري» المملوك لمحمد سلطان مرخان الكتبي بناموس ورمز الزمول المحليات، وحصد شداد الشوط، والجائزة المالية وقدرها مليون ونصف المليون درهم، حيث نجح في خطف الرمز في الكيلومتر الأخير مسجلاً توقيتاً زمنياً قدره 12:30:71 دقيقة، تاركاً المركز الثاني لـ«حشيم» لعبد الله حمد نهيان العامري، وجاء في المركز الثالث «غازي» لحمد سيف نعيف العامري.

ويختتم اليوم، الثلاثاء، المهرجان الختامي السنوي لسباقات الهجن العربية الأصيلة في نسخته السادسة والأربعين، حيث يقام شوطان رئيسان للحول والزمول والتنافس على نيل السيف الذهبي لهجن أصحاب السمو الشيوخ.