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الرياضة

زفيريف يتقدم في هامبورج

زفيريف يتقدم في هامبورج
19 مايو 2025 20:00

هامبورج (د ب أ)

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تأهل الألماني ألكسندر زفيريف المصنف الأول ببطولة هامبورج المفتوحة للتنس إلى الدور الثاني من البطولة، المقامة على الملاعب الرملية اليوم، بفوزه على الأميركي ألكسندر كوفاسيفيتش بمجموعتين متتاليتين.
وحسم زفيريف الفوز بنتيجة 6-1 و7-6، ليقطع الخطوة الأولى في البطولة التي تأتي ضمن استعداداته للمشاركة في بطولة فرنسا المفتوحة «رولان جاروس»، التي تبدأ الأحد المقبل.
وأصبح زفيريف في عام 2023 أول لاعب ألماني يتوج بلقب بطولة هامبورج منذ 30 عاماً، وكان زفيريف خسر في المباراة النهائية لبطولة هامبورج العام الماضي على يد أرثر فيلس، لكن اللاعب الفرنسي لا يشارك في نسخة العام الحالي.
ويلتقي زفيريف في دور الستة عشر مع الفرنسي ألكسندر مولر الذي تغلب على السويدي إلياس يمر 6-3 و7-5 وصعد الروسي أندري روبليف المصنف الثالث للدور الثاني بفوزه على البوسني دامير جومور 6-4 و6-3، وتأهل الأميركي براندون ناكاشيما المصنف السابع للدور الثاني بعد انسحاب منافسه البلجيكي رافاييل كويانون.

ألكسندر زفيريف
التنس
هامبورج
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