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الرياضة

منتخب «الميني فوتبول» يختتم معسكر باكو قبل المونديال

منتخب «الميني فوتبول» يختتم معسكر باكو قبل المونديال
19 مايو 2025 20:11

باكو (وام)
اختتم منتخب كرة القدم المصغرة «ميني فوتبول»، اليوم معسكر إعداده في العاصمة الأذربيجانية باكو، تمهيداً للانتقال إلى مقر المنتخبات المشاركة في كأس العالم، بالقرية الأولمبية، في آخر استعداداته قبل مواجهته الافتتاحية في البطولة أمام نظيره الجورجي يوم 22 مايو الجاري.
ووضعت قرعة البطولة منتخبنا الوطني في المجموعة السابعة مع منتخبات جورجيا، والتشيك، والأرجنتين، حيث تقام مباريات البطولة خلال الفترة من 21 مايو الجاري إلى الأول من يونيو المقبل، بإشراف الاتحاد الدولي.
وأكد سرمد الزدجالي، مشرف منتخبنا الوطني، أن معسكر باكو، والذي يعد المحطة الأخيرة في إعداد المنتخب، شهد خسارة المنتخب ودياً أمام منتخب أذربيجان 1-4، حيث حرص الجهاز الفني بقيادة المدرب خالد حمداوي، على مشاركة معظم العناصر في القائمة، التي تضم 17 لاعباً، بهدف اختبار جاهزيتهم.
وأضاف أن منتخبنا الوطني خاض حتى الآن 4 مباريات في مراحل إعداده للمشاركة في المونديال، بواقع مباراتين أمام أوزبكستان، ومباراة مع كل من منتخبي تشاد وأذربيجان.

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