«يويفا» يحذر جماهير مانشستر يونايتد وتوتنهام!

بلباو (أ ب)

حذر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» جماهير فريقي مانشستر يونايتد وتوتنهام من شراء تذاكر غير مصرح بها في نهائي بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم، مع توقعات بحضور عشرات الآلاف من المشجعين.

وخصص «يويفا» للناديين اللذين يتمتعان بشعبية كبيرة، 15 ألف تذكرة لكل فريق في الملعب، الذي يتسع لـ50 ألف متفرج، ويبلغ ثمن التذكرة 40 يورو (45 دولاراً)، وهي أسعار نموذجية بالنسبة لنهائي الدوري الأوروبي.

وجاء ثمن التذاكر في مواقع إلكترونية ليصل إلى آلاف الدولارات، لكن «يويفا» قال إنه سيتم منع مشتري هذه التذاكر من دخول ملعب أتلتيك بلباو في النهائي يوم الأربعاء المقبل.

وذكر «يويفا» في بيان له: «مثل تلك التذاكر قد يتم إلغاؤها من جانب الاتحاد في أي وقت وسيتم رفض دخول حامليها إلى الملعب».

وقال: «بالإضافة إلى ذلك قد لا يحصل المشجعون على التذاكر التي قاموا بشرائها من تلك الجهات غير المرخصة مثل المواقع الإلكترونية أو الوكالات أو الوسطاء».

وباع «يويفا» ما يقرب من 11 ألف تذكرة في عملية بيع عالمية عبر موقعه الرسمي، كما خصص 9000 تذكرة للرعاة والناقلين الحصريين والاتحادات الأوروبية والضيوف.