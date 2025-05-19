الثلاثاء 20 مايو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«يويفا» يحذر جماهير مانشستر يونايتد وتوتنهام!

«يويفا» يحذر جماهير مانشستر يونايتد وتوتنهام!
19 مايو 2025 20:23

بلباو (أ ب)
حذر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» جماهير فريقي مانشستر يونايتد وتوتنهام من شراء تذاكر غير مصرح بها في نهائي بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم، مع توقعات بحضور عشرات الآلاف من المشجعين.
وخصص «يويفا» للناديين اللذين يتمتعان بشعبية كبيرة، 15 ألف تذكرة لكل فريق في الملعب، الذي يتسع لـ50 ألف متفرج، ويبلغ ثمن التذكرة 40 يورو (45 دولاراً)، وهي أسعار نموذجية بالنسبة لنهائي الدوري الأوروبي.
وجاء ثمن التذاكر في مواقع إلكترونية ليصل إلى آلاف الدولارات، لكن «يويفا» قال إنه سيتم منع مشتري هذه التذاكر من دخول ملعب أتلتيك بلباو في النهائي يوم الأربعاء المقبل.
وذكر «يويفا» في بيان له: «مثل تلك التذاكر قد يتم إلغاؤها من جانب الاتحاد في أي وقت وسيتم رفض دخول حامليها إلى الملعب».
وقال: «بالإضافة إلى ذلك قد لا يحصل المشجعون على التذاكر التي قاموا بشرائها من تلك الجهات غير المرخصة مثل المواقع الإلكترونية أو الوكالات أو الوسطاء».
وباع «يويفا» ما يقرب من 11 ألف تذكرة في عملية بيع عالمية عبر موقعه الرسمي، كما خصص 9000 تذكرة للرعاة والناقلين الحصريين والاتحادات الأوروبية والضيوف.

أخبار ذات صلة
ماجواير: الدعم الهائل من جماهير يونايتد «مفاجأة»
إجراءات أمن مشددة.. بيلباو تستعد لاستقبال 50 ألف مشجع إنجليزي
اليويفا
مانشستر يونايتد
توتنهام
الاتحاد الأوروبي لكرة القدم
آخر الأخبار
الاتحاد الأوروبي يعلن رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا
الأخبار العالمية
الاتحاد الأوروبي يعلن رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا
اليوم 21:38
سيف بن زايد يعزي في وفاة زايد بن صقر الفلاحي
علوم الدار
سيف بن زايد يعزي في وفاة زايد بن صقر الفلاحي
اليوم 21:35
حمدان بن محمد يشهد توقيع اتفاقية تنفيذ مشاريع الإسكان الميسر
علوم الدار
حمدان بن محمد يشهد توقيع اتفاقية تنفيذ مشاريع الإسكان الميسر
اليوم 21:33
حمدان بن محمد يترأّس اجتماع مجلس الدفاع
علوم الدار
حمدان بن محمد يترأّس اجتماع مجلس الدفاع
اليوم 21:31
الوداد المغربي يُنهي عقد مدربه موكوينا ويُجهز بنهاشم
الرياضة
الوداد المغربي يُنهي عقد مدربه موكوينا ويُجهز بنهاشم
اليوم 21:31
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©