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الرياضة

النصر يكسب كلباء ويصل إلى النقطة 38

النصر يكسب كلباء ويصل إلى النقطة 38
19 مايو 2025 20:28

 
فيصل النقبي (كلباء) 
حقق فريق النصر فوزاً مهماً على كلباء 3-2 على استاد كلباء في مستهل مباريات الجولة 25 من دوري أدنوك للمحترفين، ورفع «العميد» رصيده إلى 38 نقطة في المركز السادس، فيما بقي «النمور» عند رصيدهم السابق 31 نقطة في المركز التاسع.
انتهى الشوط الأول بين الفريقين بتقدم العميد بثلاثية نظيفة، حملت توقيع كل من سمير سيفيروفيتش في الدقيقة الثالثة، ثم ماتيوس أوليفيرا في الدقيقة 13، ثم سجل هاريس سيفيروفيتش في الدقيقة الأولى من وقت بدل الضائع للشوط الأول.
وفي أول دقائق الشوط الثاني، نجح دانييل بيسا في إحراز الهدف الأول للنمور في الدقيقة 48، ثم قلص علي سالمين الفارق للنمور بهدف جميل في الدقيقة 83 من زمن المباراة.

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