«الزعيم» يفقد نقطتين ثمينتين أمام عجمان



معتز الشامي (أبوظبي)

تعثر فريق العين وتعادل سلبياً أمام ضيفه عجمان، في المواجهة التي جمعت بين الفريقين مساء اليوم ضمن مباريات الجولة الـ 25 من دوري أدنوك للمحترفين، ليفقد «الزعيم» نقطتين ثمينتين في السباق نحو اللحاق بمركز مؤهل لمشاركة آسيوية الموسم المقبل، بعدما رفع رصيده إلى 41 نقطة وظل في الترتيب الخامس، بينما رفع عجمان رصيده إلى 28 نقطة في المركز العاشر للدوري.

شهدت المباراة تحفظاً دفاعياً من جانب «البركان» الذي لعب على المرتدات ومحاولة استغلال أي ثغرات دفاعية تظهر في أداء العين، ولكن من دون جدوى، فيما حاول أصحاب الأرض الضغط على الضيوف منذ البداية، أملاً في خطف هدف، لكن أضاع لابا وسفيان رحيمي وكاكو عدة فرص كانت كفيلة بتغيير النتيجة لصالح الزعيم.

وفي الشوط الثاني، لعب العين بأسلوب الضغط العالي من منتصف ملعبه في محاولة للتسجيل، ولكن استبسل الحارس علي الحوسني الذي أنقذ مرماه من 3 فرص تهديفية محققة، لتنتهي المباراة بتعادل سلبي بدون أهداف.