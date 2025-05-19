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الرياضة

استقالة رئيس «المصري البورسعيدي»!

استقالة رئيس «المصري البورسعيدي»!
19 مايو 2025 21:20

القاهرة (د ب أ)

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تقدم كامل أبو علي، رئيس مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي باستقالته من رئاسة النادي اليوم، وذلك لظروف صحية تمنعه من استكمال مهمته في رئاسة النادي.
وأرسل أبو علي خطاب الاستقالة إلى اللواء أركان حرب محب حبشي خليل، محافظ بورسعيد.
وذكرت الصفحة الرسمية لمحافظة بورسعيد عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» اليوم أن المحافظ أكد تقديره البالغ لكامل أبو علي بالنظر إلى مسيرته وعطائه الكبير في إدارته للمنظومة الرياضية في النادي المصري والذي يعد واحداً من أهم الأندية الجماهيرية المصرية.
وأضاف البيان: «طبقاً للقواعد القانونية يستمر مجلس الإدارة حتى أقرب جمعية عمومية لانتخاب رئيس جديد لمجلس الإدارة».
وأشار: «من المقرر أن يتم عقد اجتماع بشكل عاجل مع مجلس إدارة النادي المصري والمحافظ، وكذلك الجهة الإدارية المختصة بالمحافظة، وذلك في ضوء الحرص على استقرار النادي، وإكمال مسيرته ودعمه».

المصري البورسعيدي
كامل أبو علي
مصر
الدوري المصري
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