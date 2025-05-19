صراع الوصافة يشتعل.. الوحدة إلى «الثاني» بـ«نقطة» الجزيرة



مصطفى الديب (أبوظبي)



تعادل الوحدة والجزيرة بهدفين لكل منهما في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد «آل نهيان» بالعاصمة أبوظبي اليوم في إطار منافسات الأسبوع الخامس والعشرين من دوري أدنوك للمحترفين.

رفع العنابي رصيده إلى 45 نقطة ليرتقي إلى المركز الثاني بفارق المواجهات المباشرة عن الشارقة الذي يمتلك نفس الرصيد لكن يتبقى له مباراة مؤجلة فيما رفع الجزيرة رصيده إلى 37 نقطة في المركز السابع.

واشتدت وتيرة المنافسة على وصافة الدوري بين الوحدة والشارقة والوصل، حيث يواجه الأخير بني ياس غدا وفي رصيده 43 نقطة وفي حال فوزه ينفرد بالوصافة في انتظار نتيجة مواجهة الشارقة الخميس المقبل.

بالعودة إلى المباراة جاءت مثيرة، حيث بدأت بتقدم مبكر للجزيرة من تسديدة صاروخية لنسيم سادلي في الدقيقة الرابعة، فيما تعادل محمد رسول في الدقيقة 39 للعنابي، قبل أن يعيد رامون ميرزا التقدم لفخر أبوظبي في الدقيقة 54 فيما سجل هدف الوحدة الثاني عمر خربين من ضربة جزاء في الدقيقة 83.

ورغم سيطرة الوحدة على الكرة إلا أن الجزيرة كانت له بصمة واضحة في المرتدات وتألق علي خصيف بشكل رائع في أكثر من كرة، لينتهي اللقاء بتعادل مثير في ديربي العاصمة.