برايتون يجدد آماله الأوروبية بالفوز على ليفربول

برايتون (رويترز)

سجل البديل جاك هينشلوود هدفاً في الدقائق الأخيرة، ليقود برايتون آند هوف ألبيون للفوز 3-2 على ضيفه ليفربول، ويحافظ على آمال فريقه الضئيلة في المشاركة في المسابقات القارية الموسم المقبل.

وتأخر برايتون، الذي ينافس على المركز الثامن على أمل المشاركة في البطولات القارية حال فوز تشيلسي بدوري المؤتمر، في الدقيقة التاسعة عندما سجل هارفي إليوت من مسافة قريبة بعد هجمة رائعة لليفربول، لكن لاعب الوسط ياسين العياري أدرك التعادل في الدقيقة 32.

وتأخر أصحاب الأرض بهدف في الشوط الثاني، بعد أن سجل دومينيك سوبوسلاي هدفاً من تسديدة عرضية مرت من فوق الحارس بارت فيربروجن إلى داخل الشباك في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول. لكن الياباني كاورو ميتوما أدرك التعادل في الدقيقة 69 بعد أربع دقائق من نزوله بديلاً، مسجلاً من كرة مرتدة من تسديدة داني ويلبيك.

وأهدر ويلبيك عدداً من الفرص، ولكن في ظل الأداء الباهت الذي يقدمه ليفربول منذ حسم اللقب في 28 أبريل الماضي، واصل برايتون الضغط من أجل تحقيق الفوز.

وبعد لحظات من نزوله بديلاً، سدد هينشلوود كرة إلى داخل الشباك، مستغلاً تمريرة عرضية من مات أورايلي في الدقيقة 85. وألغى الحكم الهدف في البداية بداعي التسلل ولكن بعد مراجعة مطولة لتقنية حكم الفيديو المساعد، عدل عن قراره واحتسب الهدف.

بهذا الفوز يحتل برايتون المركز الثامن برصيد 58 نقطة من 37 مباراة، متقدماً بثلاث نقاط على برنتفورد وأربع نقاط على فولهام، بينما يتخلف بورنموث بنقطة واحدة وتتبقى له مباراة مؤجلة.

وقال هينشلوود سعيداً: "أردت أن أترك بصمتي في المباراة وأن أبذل قصارى جهدي بعد نزولي بديلاً. أعتقد أن التمريرة كانت مثالية ووضعتها في الشباك، انتظرت متوتراً لحين احتساب الهدف، بعدها شعرت بارتياح شديد". ويحل برايتون ضيفاً على توتنهام هوتسبير في الجولة الختامية من المسابقة يوم الأحد المقبل، بينما يتسلم ليفربول درع الدوري في أنفيلد بعد مباراته أمام كريستال بالاس.

وقال إليوت لاعب ليفربول: "تحاول ألا تنجرف في الاحتفالات، اجتهدنا في عملنا طوال الموسم... نريد الفوز والاستمتاع. يجب أن ننظر للإيجابيات في هذه المباراة استعداداً للمباراة الختامية".